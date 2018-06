Il se passe quoi là-bas ? Appareillez votre transport, tournez à bâbord, et suivez le courant. Notre équipage a préparé le carnet de bord pour que vous passiez un bon moment, lors de votre accostage, en famille ou entre amis. À chaque printemps et été, ces lieux ont le vent en poupe. La boussole indique toujours le Nord, c'est un signe qu'il faut y aller. En plein dans le mile (nautique) !

En collaboration avec le site French-Connect , dénicheur de belles adresses entre Paris et Bruxelles pour les curieux, les amateurs de bonne humeur, les bons vivants et pour la famille… on y trouve aussi des idées de voyages et de sorties. Véritable trait d’union entre les belges et les français, French-Connect propose également des offres d’emploi sans néerlandais et des opportunités de networking. On participe en s'inscrivant sur le site French-Connect.com .





Pour y aller …

En voiture, on est tout de suite, en une petite heure, à la côte… à condition d’éviter les horaires critiques pour sortir et entrer de Bruxelles !

Si vous craignez les files, autre spécialité du pays après les frites et la bière, pourquoi ne pas y aller en train? La SNCB propose 8 gares directement sur la côte. Il y a bien sûr Blankenberge et Ostende, qui remportent un franc succès. Mais on notera aussi La Panne, Coxyde, Knokke, Zeebrugge Strand, Heist et Duinbergen. Des gares accessibles au moins une fois toutes les heures au départ de toutes les gares belges (parfois avec correspondance à Bruxelles ou à Bruges) avec diverses formules tarifaires spécifiques aux périodes estivales et accessibles à tous.

Pour se déplacer une fois sur place, en fonction de vos envies de bouger …

Le tram du littoral : l'orient Express du Littoral !: Pour un prix très raisonnable, fonction de la distance et des zones franchies, vous longerez toute la côte, de La Panne à Knokke, en environ 2h30 et 68 arrêts. La ligne dessert les petites villes côtières ou carrément des plages plus sauvages. Attention, certaines gares ont été oubliées comme celle de Coxyde. Ne sortez pas la robe longue et le smoking, le tram reste très simple...;-)

Le Cuistax : Appelé Rosalie en France, cette voiture à pédales, ou vélo collectif, comme vous voulez, vous permettra de vous balader, à la force de vos mollets ! La circulation est interdite sur la route mais autorisée sur les digues et pistes spécifiques, le long des plages. Vous pourrez en louer un petit peu partout, mais n’oubliez pas une pièce d’identité à laisser en dépôt !

Le vélo : Là-encore, on pédale pour visiter, et s’aventurer pourquoi pas dans des zones plus excentrées et sauvages comme la réserve naturelle du Zwin. De nombreux magasins de location vous proposeront des modèles adultes, enfants, et sièges pour les plus petits.

Le guide des balades à vélo sur le littoral

Le taxi aquatique : On le prend à partir de Blankenberghe ou depuis le port animé de Zeebruges. A bord, des skippers expérimentés qui vous emmèneront pour une balade fluviale sur la mer du Nord. L’excursion peut être personnalisée sur demande.

Tél : +32 477 61 23 14





Au programme …

La Panne (De Panne) : Si cette petite ville vaut le coup d’œil pour son quartier Dumont et ses belles villas Art Déco de style cottage, on comprend mieux en contemplant son immense plage de 5 kilomètres de long pourquoi elle est aussi le berceau du char à voile !

Réserves Naturelles de Westhoek : Profitez-en également pour vous promener dans une des réserves naturelles qui entourent La Panne, dont celle de Weshoek, la plus ancienne de Flandre, et baptisée « Petit Sahara » : 340 hectares de dunes (soit un tiers des dunes du littoral belge), que l’on peut arpenter sur des sentiers balisés, en admirant la faune et la flore, et la variété des dunes, aux formes et couleurs variées.

© de panne



Lazef : Une super équipe qui vous apprend les rudiments du char à voile, ou « voile de plage ». L’occasion de découvrir le littoral de la station de La Panne.

20 Dynastielaan, De Panne Tél : +32 58 41 57 47

Plopsaland : Un parc d’attractions pour tous les âges, entre le carrousel, les montagnes russes, une gigantesque glissoire ou encore la Ferme de Big et Besty pour les plus petits. Le parc propose même, c’est tout nouveau, des tours en montgolfière.

68 Depannelaan, 8660 De Panne Tél : +32 58 42 02 02

© visitkoksijde.be



Coxyde (Koksijde) : On découvre … la pêche aux crevettes grises… à cheval ! Cela se passé plus précisément à Oostduinkerke. Depuis 2013, cette curiosité, qui n’est plus pratiquée que par une poignée de pêcheurs, est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Oubliez le côté folklorique de la chose : la vision de ces énormes chevaux de trait, tirant des chaluts sur les immenses plages à marée basse, est magnifique. N’hésitez pas à consulter le calendrier : dates et horaires précis !

Hoge Blekker : La plus haute dune de la côte se trouve à Coxyde. Elle fait 33 mètres de hauteur et promet une vue imprenable sur la mer et l’horizon. Une idée de lieu pour un pique-nique ?

Zeelaan, 8670 Coxyde

Observer les phoques : Si vous avez de la chance, vous aurez l’occasion de faire un tête à tête avec les phoques qui pointent de temps à autre leurs petites têtes toute ronde sur la côte belge et plus précisément sur la plage de Coxyde. Ils ont trouvé refuge sur le brise-lames à l'endroit appelé "ster der zee" (étoile de mer). D'habitude, ils sont là dans l'après-midi si la mer est haute à l'exception de la période estivale, période de reproduction en pleine mer. Vous avez également la possibilité de monter à bord d’un « Knokke Boat » pour découvrir les phoques dans leur habitat naturel.

Clics Koksijde : La commune de Coxyde et le fabricant belge de jeux Clics remettent le couvert cette année et proposent différents espaces de jeu avec près de 150.000 blocs de 22 couleurs différentes pour tous les petits génies bâtisseurs en herbe. Garçons et filles pourront réaliser leurs plus belles créations dans les différentes aires thématiques. Du 12 juillet au 27 août 2018.

11 Casinoplein, 8670 Coxyde

© sea nooz



Nieuwpoort : Cette station balnéaire abrite le plus grand port de plaisance d’Europe du Nord, avec 3 yacht-clubs.

Sea Nooz : Au bord du lac, ce site propose de louer une petite maison de pêcheur, rénovée et design, avec un spa privé : sauna (avec aspersion automatique!), jacuzzi extérieur, douche de pluie, etc… A votre disposition, un petit jardin, un espace lounge en mezzanine, un living avec cheminée et une vue romantique sur la rivière. L’endroit est entièrement entouré d’eau. Vous pouvez compléter ce séjour romantique par un délicieux dîner aux chandelles qui vous sera servi dans votre maisonette, si vous n’allez pas dîner à Nieuport. Vous êtes libres de concocter votre formule préférée à partir de leur site.

Nachtegalendreef 40, 2280 Grobbendonk, +32 (0)1 450 20 53





>>> La suite des bons plans (Ostende, Bredene et De Haan) sur www.french-connect.com