Vous leur avez tellement parlé de la qualité de vie à Bruxelles qu’il fallait s’y attendre : les copains rappliquent !! Pas (encore) pour s’y installer, non, juste pour profiter de la vie bruxelloise, de votre hospitalité, et accessoirement … de votre compagnie !

En quelques mois passés à Bruxelles, vous avez déjà épuisé les passages obligés du touriste lambda, ainsi que votre enthousiasme !

Alors si la perspective d’une 15ème visite de l’Atomium vous donne juste envie d’atomiser ce monument, si l’idée d’un nouveau tour sur la Grand-Place vous file le tournis, et celle du pèlerinage au Manneken-Pis des boutons, changez de programme et zappez les visites classiques ! On dépoussière le city trip touristique ! Et montrez-leur que vous êtes complètement immergé dans la culture belge, oufti !









NOS ADRESSES PRÉFÉRÉES POUR ACCUEILLIR LES AMIS

Tu vas voir ces adresses sont chouettes !

© café des minimes



Café des Minimes : Attablé sur cette terrasse piétonne, à l’abri des arbres et adossée à l’Eglise des Minimes, difficile d’imaginer qu’on est au cœur de la ville. On se croirait plutôt dans un petit village de Provence. Voilà une belle adresse où on vous conseille d’emmener luncher vos amis et de faire une pause pendant votre balade dans les magasins de déco du quartier. Ici, on sert une cuisine qui met à l’honneur des produits de saison et une agriculture locale (certains produits proviennent même de leur ferme de permaculture située en périphérie de la ville). Pour étancher les soifs, on opte pour une bière artisanale ou pour une de leurs bouteilles de vins naturels. Le lunch change toutes les semaines et l’ équipe se charge de vous diriger vers les meilleurs accords mets-vin et/ou bière. Mais si vous préférez y aller en soirée, sachez que le lieu se transforme en bar culturel une fois la nuit tombée (concert de jazz, projections ciné, DJ set…). Une fois qu’on a refait le tour du monde avec ses potes et qu’on a suffisamment doré son teint, on part flâner dans les Marolles en contrebas.

60 rue des Minimes, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 355 37 11

Maison Chanteclerc : Cette jolie villa uccloise, de style anglo-normand, se cache dans un écrin de verdure. Les hôtes, un couple d’architectes, ont su créer une ambiance charmante et chaleureuse dans chacune des chambres proposées. La décoration est raffinée et contemporaine, les chambres sont baignées de lumière et spacieuses. Celles qui se trouvent dans la maison (deux chambres et une suite avec terrasse) se partagent un salon TV bibliothèque plutôt douillet mais si vous souhaitez plus d’autonomie et d’intimité, vous pouvez également choisir de loger dans le cottage annexe (deux chambres, salle de bains, kitchenette, salon, coin à déjeuner). Le matin, on se réveille avec l’odeur du café qui est servi dans la salle à manger avec vue sur le jardin et la piscine extérieure. A l’heure de l’apéro on s’organise une partie de billard et pour parfaire cette parenthèse enchantée, on termine dans le hammam, également à votre disposition.

154 Avenue Circulaire, 1180 Uccle Tél : +32 484 82 02 03







Viens dis, on a les adresses en stoemeling pour bien dormir...

Train Hostel : Ca c’est pour les amateurs de nuits insolites. Cet hôtel annonce déjà la couleur dès votre arrivée avec le wagon d’un ancien train à couchettes perché sur le toit ! Les chambres thématiques tournent donc toutes autour de l’univers ferroviaire. Un parti pris assumé et c’est convaincant. A 100 m de là, on retrouve le Musée du Train dont on vous parle un peu plus bas. L’hôtel est légèrement excentré mais le concept vaut la peine d’y passer la nuit, avec les transports en commun autour, vos amis se retrouveront en un rien de temps au centre-ville.

6 avenue Georges Rodenbach, 1030 Schaerbeek Tél : +32 2 808 61 76



© made in louise



Made in Louise : Situé près de l'avenue Louise, dans une petite rue, c'est le charme bruxellois assuré. La déco est très jolie, l'accueil est vraiment agréable. Le service impeccable.

40 rue Veydt, 1050 Ixelles Tél : +32 2 537 40 33

Jardin Secret : Le premier hôtel incognito de Bruxelles au mot de passe évocateur : « Vivons heureux, dormons cachés ». Nichée dans la discrète rue du Berger, cette boutique, qui semble a priori ne vendre que des plantes, cache un secret derrière sa vitrine végétale. Un véritable havre de paix qui se mérite, 33 chambres discrètes qui offrent une parenthèse hors du temps au brouhaha urbain.

22 rue du Berger, 1050 Ixelles Tél : +32 2 510 83 49

Jam Hotel : L’adresse qu’on recommande à ses amis hype et tendance. Une architecture brute, créé par un designer belge très connu, où le béton est mixé au pin le tout parsemé de touches de couleurs vives. On y trouve des chambres standards mais aussi des suites. Au programme également, une salle de jeux et des vélos (et même des skateboards) à chiper à la réception le temps d’une balade. Sur le toit, le graal, un petit bout « piscine » qui donne des airs de rooftops barcelonais à votre apéro.

132 chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles Tél : + 32 2 537 17 87



Maison Flagey : Une agréable maison d'hôte de style Art Nouveau située dans le quartier bucolique des étangs d'Ixelles. Ici on a le sens de l'hospitalité et vous repartirez conquis par la passion de votre hôte pour cette belle demeure de caractère.

39 avenue Général de Gaulle, 1050 Ixelles Tél: +32 496 24 28 23

Ici, ça goûte la cuisine belge

Version chic et insolite

Dinner in the Sky : Monter aux étoiles dans tous les sens du terme : des Chefs étoilés la tête dans les étoiles. Une expérience vraiment impressionnante, magique et aérienne. Tout est préparé minute devant vous à 50 mètres de haut. Jusqu’au 24 juin face à la Basilique de Koekelberg. Dépêchez-vous de réserver il ne reste plus que quelques places. Inscriptions sur le site.





Atomium Restaurant : Pour voir l’Atomium autrement, pourquoi pas y réserver une table pour manger avec vue sur la ville ? Vous vous retrouverez perché à 100 mètres du sol dans la plus haute sphère de l’Atomium. Côté cuisine, la carte propose des spécialités belges.

Square de l’Atomium, 1020 Laeken Tél : +32 2 479 58 50



Tram Experience : Au départ de la Place Poelaert, on embarque à bord de ce drôle de tram pour une expérience culinaire inédite. Des Chefs de renom mijotent des plats selon des thématiques différentes. Pour cette sixième édition, l’accent sera mis sur la saisonnalité avec des assiettes qui mettront à l’honneur des produits de saison. C’est parti pour un tour de la ville au fil des saisons. Inscriptions sur le site.

Version brute

Les Brigittines : Dans cet ancien bureau de poste situé dans le quartier du Sablon, on découvre une cuisine de brasserie généreuse qui fait la part belle aux recettes typiquement belges revisitées par le Chef.

5 place de la Chapelle, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 68 91

Bij den Boer : Située sur la place du Marché aux Poissons, voici une adresse populaire qui maîtrise la définition du « bon vivant ». On y trouve des spécialités bruxelloises parfaitement exécutées ! Ne vous fiez pas aux apparences. Cet estaminet ne vous veut que du bien !

60 Quai aux Briques, 1000 Bruxelles Tél : +32 2 512 61 22



Pour goûter les meilleures frites de la ville, on va aussi à Frit Flagey (place Eugène Flagey, 1050 Ixelles), laMaison Antoine ou encore la Friture de la Chapelle.

On a les meilleures adresses pour déguster les croquettes aux crevettes.

