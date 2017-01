Il y a un peu d'esprit belge à Tianjin ! C'est là en effet que se trouvait la concession belge à l'époque coloniale. Le français y était d'ailleurs assez bien parlé au début du XXe siècle dans les hôtels et les boutiques d'un certain niveau. Une entreprise belge y créa même les tramways municipaux.

Désormais, c'est une cité immense à l'activité portuaire développée et dont on ne compte plus les gratte-ciel dans le quartier d'affaires. Et qui ne cesse de s'étendre : aujourd'hui, on compte plus de 15 millions d'habitants et demain, il y en aura plus encore ! Les centres commerciaux sont légion et la ville est très dynamique côté mode. On compte aussi un nombre incalculable de parcs à thèmes et d'attractions aquatiques dont les Chinois sont si friands, dont le premier parc Angry Birds de Chine !

Et comme dans toute ville chinoise, les traditions persistent : l'on peut voir de nombreuses tours et temples d'antan comme la tour du Tambour. Au printemps, des festivals aux lanternes égayent les quartiers, manrquant la fin du Nouvel an chinois.

A noter, la curiosité de la ville appelée les "5 Grandes Avenues" qui rassemblent des constructions à l'architecture rappelant celle de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Espagne ou encore d'Italie. Un lieu touristique mais également très couru des habitants qui y trouvent un environnement coloré et plein de vie.

Et si la famille Witsel a envie de prendre l'air, hop en voiture vers la montagne et la grande muraille, à environ 120 kilomètres de la zone urbaine.