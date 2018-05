Voyages Le célèbre guide de voyagesa établi un classement qui intéressera sans doute les voyageurs toujours à la recherche de nouveaux coins à visiter. Il a en effet répertorié 10 magnifiques villes en Europe qui n'ont pas encore été envahies de touristes. De quoi profiter d'un magnifique panorama sans devoir attendre des plombes pour pouvoir faire une photo sans personne à l'arrière plan. Vous l'avez compris : si vous voulez les visiter, c'est maintenant. Dans quelques années, elles grouilleront peut-être de visiteurs...





1. Émilie-Romagne (Italie)

© dr



Si ce nom ne vous dit rien, les villes de Bologne ou Parme vous parleront peut-être plus. La région d'Emilie-Romagne se trouve en effet entre les très connues Toscane et Lombardie, dont elle n'a pourtant rien à envier. Les amoureux de plages, collines, plaines et montagnes y trouveront leur compte. Les paysages y sont en effet très variés. Comme dans le reste de l'Italie, la gastronomie occupe une place importante. L'Emilie-Romagne est le berceau du parmesan, de la mortadelle ou du jambon de Parme. Laissez-vous charmer par la Piazza Maggiore de Bologne, la Cathédrale de Modène ou le château d'Este de Ferrare. Il y a une variété impressionnante de choses à faire dans cette région. Se perdre dans les rues typiques est vivement conseillé.





2. Cantabrie (Espagne)

© reporters



Cette région vous épatera sans doute par ses paysages de bord de mer à couper le souffle. N'y allez surtout pas sans passer par Santander, Santillana del Mar ou Comillas avec la villa de Gaudi. On ne va pas vous mentir : ces villes sont extrêmement prisées par les touristes (surtout en été) mais elles valent quand même le détour ! Puisqu'on vous a promis des lieux calmes, nous vous conseillons de vous balader dans la région. Au vu du nombre de sentiers de randonnées qui existent, il y a de bonnes chances que vous soyez seul à explorer la nature.



3. Frise (Pays-Bas)

© dr



La Frise est une province située au nord des Pays-Bas. Elle renferme le parc national De Alde Feanen qui est composé d'étangs et de marécages, le village de pêcheurs d'Hindeloopen, les îles des Wadden classées au patrimoine mondial de l'Unesco pour la diversité de leur faune et de leur flore ou encore la capitale Leeuwarden.





4. Kosovo

© google maps



Situé dans les Balkans, le Kosovo est délaissé par rapport à ses voisins albanais, serbe ou bulgare. Et pourtant... C'est une destination idéale pour les sportifs, ceux qui aiment la nature ou encore la culture. Tout le monde y trouvera son compte. Nous vous conseillons de vous rendre à l'authentique Prizren pour découvrir son église médiévale, mais n'oubliez pas non plus les chutes de Mirusha. Deux conseils parmi des dizaines d'autres tant le Kosovo regorge de sites authentiques. Veillez à consulter au préalable le site des Affaires étrangères qui vous livrera des conseils utiles sur la situation dans le pays.





5. Provence (France)

© dr



Ce n'est pas pour rien que la majorité des Belges filent tout droit en France pour leurs vacances ! Elle compte de merveilleux endroits qui prouvent qu'il ne faut pas aller très loin pour voir de belles choses. Parmi ceux-ci, c'est la Provence qui a retenu l'attention du guide de voyages. Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, Cannes, La Ciotat, etc. ; des noms très connus qui promettent de belles découvertes. On vous l'accorde, c'est très touristique en été, toutefois, il y a moyen de trouver des endroits moins fréquentés si vous vous éloignez des villes que nous venons de citer. Perdez-vous à vélo à la découverte des célèbres champs de lavande, osez opter pour des coins dont les noms ne vous disent rien mais dont les paysages resteront gravés dans votre mémoire.

Le Lonely Planet vous conseille de vous rendre dans les calanques de la Redonne, de la Madrague de Gignac, des Figuières et de Méjean qui sont beaucoup moins fréquentées que leurs soeurs de Marseille. Il vous conseille également l'arrière-pays varois où se trouve le pont des Tuves ou les gorges de Nartuby qui forment des bassins naturels;





6. Dundee (Ecosse)

© google maps



Ah, l'Ecosse ! On craque pour son charme incomparable et ses coins nature. A Dundee, il y a des châteaux en pierre, des parcs et des musées. De quoi vous plonger dans une atmosphère magique et mystérieuse. Rien ne vous empêche d'opter pour des coins plus touristiques et de venir vous ressourcer à Dundee lorsque le besoin de quiétude se fait sentir.





7. Les Petites Cyclades, Iles Mineures (Grèce)

© google maps



Les îles grecques sont l'une des destinations les plus prisées des touristes. Mais avez-vous déjà entendu les noms d'Iraklia, Schinoussa, Donoussa, Kato, Pano, Koufonissia ou Kéros? Non? Hé bien, il y a donc de fortes chances que vous fassiez partie du petit nombre de touristes qui se rendront là-bas pour leurs vacances. Pour découvrir ces endroits, il faudra compter un budget plus conséquent que pour les autres îles grecques. Au moment d'opter pour ce voyage, soyez conscient qu'il n'existe aucun endroit sur Terre sans touristes. N'espérez donc pas être le seul à faire bronzette sur la page. Toutefois, il devrait y en avoir moins qu'à Rhodes, Corfou ou en Crète.





8. Vilnius (Lituanie)

© dr



La capitale de la Lituanie est une bonne idée de city trip à bas prix. Durant quelques jours, vous pourrez admirer l'Eglise Saint-Anne, la Porte de l'Aurore ou encore la Tour de Gediminas. Idéal pour décompresser le temps d'un week-end mais n'espérez pas trouver de quoi faire pendant des semaines. Profitez-en toutefois pour vous restaurer à prix mini !





9. Vallée de Vipava (Slovénie)

© wikipedia



La Slovénie, c'est autre chose que le lac de Bled, les eaux thermales et les plages ! Si elle est parfois surnommée "la petite Suisse", c'est justement pour ses paysages verdoyants. Dans la vallée de Vipava (à l'ouest du pays), on trouve un château, une église et des dizaines de sentiers où se balader en pleine nature. On adore cette ambiance ressourçante et apaisante.





10. Tirana (Albanie)

© reporters



La capitale de l'Albanie a une histoire variée puisqu'elle a connu la domination ottomane, fasciste et soviétique. Ce mélange a donné naissance à une ville qui n'a pas son pareil. Les mosquées se mélangent avec les vestiges communistes qui se sont transformés en musée pour raconter l'histoire du pays. Idéale pour les gens qui aiment faire le plein de culture et d'histoire durant leurs voyages.