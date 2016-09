10 monuments historiques à louer pour un week-end en famille ou entre amis

Voyages

Les Journées du Patrimoine, c’est pour bientôt les 10 & 11 septembre en Wallonie et le 11 septembre en Flandre et Pays-Bas. Si vous êtes partant pour arpenter inlassablement les kilomètres des bâtiments ouverts au public, vous serez enthousiasmés par ces impressionnantes vieilles maisons, châteaux et fermes que l'on peut louer le temps d'un week-end ou plus.

Ces locations du site de locations de vacances Belvilla rassemblent tous les monuments historiques en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Et il y a de la diversité : on peut y loger à 4 pour les plus petits bâtiments jusque 45 personnes logées dans d'innombrables chambres !

Voici une sélection de 10 maisons classées et extraordinaires pour y organiser des week-ends entre amis ou des vacances en famille





Un palais de justice

A Comblain-Fairon (Hamoir) dans la région de Liège-Spa-Malmedy-Stavelot, un ancien palais de justice datant du 18e siècle. Les premières mentions du bâtiment remontent au 14e siècle. Il peut accueillir confortablement 9 personnes.









Un moulin à eau

A Annevoie-Rouillon (Anhée) dans la région de Dinant-Han-Chimay, un Moulin à eau du 17e siècle qui peut accueillir 32 personnes









Une conciergierie

A Pepinster dans la région de Liège-Spa-Malmedy-Stavelot, l'ancienne conciergerie d’un château, en bordure de fleuve, à 20 minutes de Spa. Un endroit original et romantique ayant inspiré, au 19e siècle, Victor Hugo (l’un des auteurs français les plus célèbres) pour son recueil de poèmes « Les Voix intérieures ». Pour 5 personnes.









Une maison Art Déco

Datant de 1924 et construite par l'architecte Georges Vivenoy, la maison a longtemps été propriété de De Lijn, la société du tram belge du littoral. Au début des années 30, c’est ici que vivait la famille du chef de la gare de traction, une famille qui comptait pas moins de seize enfants. À la fin du 20e siècle, le bâtiment est resté vide pendant des années, d’où l’état lamentable dans lequel il s’est retrouvé. La villa a entre-temps été restaurée et est aujourd’hui un « monument classé ». Elle affiche de jolis détails, comme des lambris, des portes à panneaux et des balcons en encorbellement. Pour 8 personnes (4 chb).





Une ferme en carré

Une ferme très particulière à Waimes dans les Ardennes datant du 18e siècle. Le bâtiment était auparavant une distillerie de peket. Aujourd'hui, c’est l’une des dernières fermes en carré de la région. Pour 6 personnes.









Une fonderie

Un moulin à eau de 1436, qui servait aussi de fonderie et de ferme à Ferrières, il peut accueillir jusque 45 personnes dans ses 15 vastes chambres.









Une annexe de château

Cette maison de vacances se trouve dans un bâtiment annexe du château de Roumont sur Ourthe, construit en 1764 par Henri-Ignace Casaquy, échevin de La Roche, « Haut Gruyer » de l’Empereur, « Mayeur » de la haute Cour de Wyompont, Membre des « États du Duché de Luxembourg et comté de Chiny ». Le domaine, le château et la maison de vacances font partie depuis 1976 des monuments protégés, en raison de leur valeur historique et artistique.









Une limonaderie

Dans les Fourons (Limbourg), cette maison date de 1734 et a eu, depuis lors, plusieurs fonctions. Entrepôt, limonaderie, et même lieu de plaisirs pendant quelque temps ! Ces temps sont bien évidemment révolus, mais le bâtiment est inscrit sur la liste du patrimoine culturel de la Flandre. Pour 4 personnes









Une ferme-château

Au Moyen Âge, la ferme faisait partie du château du village de Ohey. Le bâtiment principal est le plus ancien, il date du dix-septième siècle. La tour a été construite au dix-huitième siècle et la grange au dix-neuvième siècle. Pour 20 personnes, 8 chambres









Une Maison de Bailli

Dans l'arrondissement de Tielt, une authentique maison du bailli datant du 18e siècle et qui figure sur la liste du patrimoine historique. Le Bailli était le nom donné au fonctionnaire qui durant l’ancien régime représentait le souverain dans les régions rurales et parfois dans les villes. Pour 10 personnes.