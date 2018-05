Le 19 mai prochain, Meghan et Harry se disent oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on se dirait non ?

1. On goûte du gin

Au cœur de Windsor, il ne faudra pas hésiter à passer la porte du pub "The Queen Charlotte". Dans l’arrière-boutique aux banquettes en velours rouge, on goûte des gins maison, dans lesquels on jette des fruits frais. Il est loin le temps où le gin avait la réputation d’être la boisson qui faisait le malheur des classes populaires. Depuis quelques années, le gin a pris du galon dans les jus et cocktails. Une recette a d’ailleurs été spécialement fabriquée pour le mariage princier et qui se nomme très justement "Ginger’s Gin", en l’honneur de Harry, le futur marié à la chevelure rousse. www.queencharlottewindsor.co.uk

2. On écoute religieusement

Rendez-vous à 17h, devant les lourdes portes du château de Windsor. Vous pourrez prendre place dans les stalles de la chapelle Saint Georges pour écouter le chœur des Evensong. Depuis 1549, la tradition du chant liturgique se perpétue dans les murs de la chapelle anglicane.

Le concert est lumineux, gratuit et ouvert à toutes les confessions. Ce sont ces petits chanteurs qui animeront l’office du mariage de Harry et Meghan. Infos : www.choralevensong.org

3. On shoppe royalement

Aux portes du Windsor Great Park, après avoir longé la propriété d’Elton John, on fera un arrêt à la ferme de la Reine. On y vend les produits du domaine royal, notamment le gibier qui vient de sa propriété de Balmoral. La ferme royale vend aussi de la vaisselle de la Royal Collection dans lesquelles mangeront les mariés. Infos : www.windsorfarmshop.co.uk

4. On dîne moelleusement

A quelques kilomètres de Windsor, on a poussé jusqu’au village de Bray-on-Thames, pour s’installer dans les fauteuils douillets du "Hind’s Head restaurant". Ronds de cuir et ambiance feu de bois pour ce restaurant à la cuisine contemporaine, et paradoxalement installé dans les murs d’une auberge du XVe siècle. A noter : les alentours de Windsor sont un rendez-vous pour les amateurs de bonne chair, à deux pas de là, le "Fat Duck" qui a obtenu sa 3e étoile Michelin en 2016.