Si "l'architecture, c'est de la musique figée", comme le disait Goethe, alors c'est une véritable partition que Continents Insolites vous propose au travers de ce tour du monde des plus belles réalisations d'hôtels. L'audace : tel est le maître mot qui semble avoir dirigé la main de ces créateurs de lieux incroyables, merveilleusement sertis de nature ou de milieu urbain.

De la dernière réalisation de Zaha Hadid à Macau jusqu'à l'île de Fogo au large de Terre-Neuve, les travel designers de Continents Insolites vous proposent un tour d'horizon des hôtels aux architectures les plus étourdissantes.

Air marin et vues époustouflantes au Canada

Au large de Terre-Neuve, le Fogo Island Hotel signe une architecture contemporaine, lumineuse et écologique tout en s’inscrivant dans un projet soutenu par la communauté de l’île. Ses 29 suites et sa galerie d’art s’ouvrent sur l’Atlantique. La vue de votre chambre ? Caprices de l’océan, icebergs et baleines.

© Continents Insolites

Minimalisme thaïlandais

Typique de l’architecture brutaliste, la Casa de la Flora impose face à la mer d’Andaman ses lignes pures et ses villas privées, chacune flanquée d’une piscine. Ici le béton s’accorde parfaitement avec la nature luxuriante de Khao Lak pour une parenthèse balnéaire des plus ressourçantes.

© Continents Insolites

Aurores boréales garanties en Finlande

C’est l’un des coups de cœur des travel designers de Continents Insolites que cet hôtel repéré lors de leur dernier voyage en Finlande. Dans l’esprit de l’épure typiquement scandinave, les chambres claires et ouvertes sur le ciel de l’Arctic Treehouse Hotel sont des cocons idéaux pour l’observation des aurores boréales.

© Continents Insolites

Ecrin de design en pleine nature au Chili

Il fallait être à la hauteur des paysages exceptionnels du Parc Torres del Paine… Pari réussi pour le Tierra Patagonia, admirablement pensé pour s’intégrer parfaitement aux grandes étendues chiliennes. L’hôtel déploie 40 chambres qui font la part belle aux matériaux produits localement.

© Continents Insolites

Bijou futuriste à Macao, le Morpheus

Inauguré il y a à peine quelques semaines, ce palais de verre et d’acier érigé à Macau est le dernier projet signé de la célèbre architecte Zaha Hadid. Parfait pour un trip 100% urbain, ce nouveau palace futuriste compte pas moins de 700 chambres, suites et villas de ciel…

© Continents Insolites

Panoramique et désertique aux USA

La chaîne d’hôtels Aman, qui a ses inconditionnels, a admirablement réussi son implantation au cœur des paysages de l’Utah. Entre désert et plateaux rocheux, l’Amangiri est une oasis de luxe qui égrène ses villas spacieuses, laissant ainsi tout le loisir d’admirer les terres rouges qui l’environnent.

© Continents Insolites

Reconversion réussie à Cape Town

Dans un ancien silo à grains d’une cinquantaine de mètres de hauteur, avec ses vues panoramiques sur la ville ou sur Table Mountain, The Silo est le point de départ idéal ultra chic pour découvrir Cape Town. Mention spéciale pour la terrasse du dernier étage, avec piscine et bar à cocktails !

© Continents Insolites

Luxe et extravagance à Dubaï

D’aucuns disent qu’il est l’hôtel le plus luxueux du monde. Ce n’est pas ce classement qui retient l’attention, mais bien plutôt le plaisir de passer la nuit dans la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, et de profiter du spectacle de la Fontaine de Dubai après la tombée de la nuit !

© Continents Insolites

Continents Insolites : www.continents-insolites.com – Tél. : +32 2 218 24 84