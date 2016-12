Vallée de l’Irrawady. Des centaines de milliers de charrettes à bœufs avancent à travers les rizières et les plaines, soulevant des nuages de poussière. Direction Bagan, l’un des complexes archéologiques les plus vastes d’Asie du sud-est.

On est en janvier : comme chaque année, les Birmans se rendent au festival de la pagode Ananda. Un pèlerinage à la gloire de Bouddha qui se clôture le jour de la pleine lune par une immense cérémonie de donation aux moines. Pendant deux semaines, quatre cent mille croyants et un millier de moines se rassemblent ainsi dans l’ancienne capitale historique. Bagan concentre alors les espoirs les plus fous.

Le rêve de tous les hommes

"Ma famille fait des offrandes ici depuis des générations", commente Kyaw Myint, qui dresse, comme les autres pèlerins, son camp à côté du temple Ananda. "Nous demandons que nos récoltes soient bonnes, une vie heureuse et de garder la santé." Après avoir nourri les bœufs, il ira prier à la pagode. "Avec ma famille, nous irons offrir un bouquet de fleurs fraîches, de l’eau et des bougies." Des dons qui permettent de gagner des "mérites" pour un jour sortir de la roue de l’existence et atteindre l’éveil. Dans la tradition bouddhiste, accomplir ces actions positives permet de franchir un pas de plus sur la longue route du Nirvana. Le plus important étant de ne pas renaître dans des existences inférieures, voire abjectes. "On ne récolte que ce que l’on sème", précise Kyaw Myint. "Et notre pire terreur est de nous réincarner en rat, en volaille ou en crapaud !"

Pour éviter ce scénario sordide, il nous reste à emprunter le chemin de terre menant à la pagode. Imposante, elle est dédiée à Ananda, le cousin et l’un des principaux disciples de Bouddha.

A son sommet, une flèche aveuglante se dresse comme un affront à l’astre solaire. Et à chaque point cardinal se trouve une entrée où trône une statue de Bouddha. Face à ces géants de neuf mètres, les croyants prient à genoux, les corps plongés vers l’avant. Dans les volutes de bâtons d’encens, les pèlerins viennent déposer leurs donations sur les autels patinés par le temps.

Prières… et musique techno

Disposés dans la cour, de vieux hauts parleurs crachent des prières chantées en Pali - la langue sacrée - par une poignée de moines qui se succèdent au micro. Des mélodies entêtantes qui, mêlées à la musique techno des gargotes toutes proches, donnent à la célébration des airs de kermesse pieuse. Autour du temple, un marché géant présente une multitude de fruits, de paniers, de poissons séchés, de piments… Populaire, la fête sert aussi de vitrine à l’artisanat régional : cloches, gongs, couvertures tissées, jarres en argile. Autour de la pagode, des stands de jeux, un château gonflable, une grande roue et des manèges pour enfants.

Quand vient la pleine lune

Après deux semaines de célébrations, le jour de la pleine lune du mois de Pyatho, le dixième du calendrier lunaire birman, marque la fin du festival. Dans la cour du temple Ananda, la cérémonie de donations se prépare.

Avant même les premiers rayons du soleil, des centaines de familles déposent à l’attention des moines de grands bols de laque remplis d’offrandes. Riz, vitamines, médicaments, couvertures, biscuits, cahiers, brosses à dents, pommes,… Une marée de dons piquée ça et là de billets de cinq cents ou mille kyats. A six heures du matin, le gong retentit. Sur plusieurs centaines de mètres, les files de moines se mettent en mouvement, traînant avec flegme leurs pieds nus sur le long tapis rouge. Venus des quatre coins du pays, ils ont pour la plupart veillé toute la nuit. Sous les regards des pèlerins, vêtus de leurs traditionnelles robes safran, l’un reçoit un bol de fruit, l’autre un paquet de gâteaux… Et pendant des heures, la procession ne tarit pas. Une gigantesque "tombola" durant laquelle quelques riches Birmans viennent déposer, dans les mains des moines, des billets placés sous enveloppes.

Étendu sur une vaste table en L, le tapis d’offrandes, peu à peu, va en s’amenuisant.

La transformation des offrandes

A 14 heures enfin, la donation se termine. Les clochettes du marchand de glace se font entendre et deux moinillons se font tirer les oreilles par un groupe d’anciens : à peine reçus, les premiers kyats sont dépensés. Autour du temple, les pèlerins ne tardent pas. Ils rangent les couvertures, harnachent les bœufs et lèvent le camp. Chacun emporte avec lui les espoirs d’une vie meilleure. Soulevant des nuages de poussière, les charrettes entament le chemin du retour. En quelques heures, l’agitation retombe. Enveloppée dans une lumière ambrée, Bagan s’assoupit. Et une lune ronde et pleine se lève sur Ananda.





Le festival d’Ananda par 3

Quand partir ? La célébration aura lieu cette année du 28 décembre 2016 au 12 janvier 2017 (la saison idéale).

Y aller. Vols internationaux jusqu’à Yangon puis jusqu’à Bagan, joignable aussi par bus ou par bateau.

A ne pas manquer. Un survol du site en montgolfière, inoubliable : www.balloonsoverbagan.com. Sur terre, le vélo reste le meilleur moyen de se déplacer.