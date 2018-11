Parce qu'ils subliment la navigation, parce qu'ils emmènent les voyageurs aux confins de mondes extrêmes, Continents Insolites a souhaité mettre en lumière ces bateaux d'exception. Au Spitzberg, en Indonésie ou en Equateur, qu'ils soient cargo ravitailleur, sublime voilier ou simple bateau de pêcheur, ils proposent des expéditions insolites et des découvertes sous un nouvel angle de vue. Embarquez sur ces bateaux pas comme les autres...

Cabotage à Vancouver Island

Sur ce bateau ravitailleur, l’Ouest canadien se révèle plus authentique que jamais. Le long des côtes de Vancouver, les journées s’écoulent au fil des cabotages, au milieu des baleines grises, loutres, ours et oiseaux. A bord, la vie est rythmée par les rencontres avec les communautés isolées que le navire approvisionne.

Les Marquises sur un cargo

Antithèse du bateau de croisière classique, celui-ci ménage de l'espace aux voyageurs qui souhaitent vivre une immersion au cœur des Marquises. Sur les lagons translucides, il offre une autre approche de la nature exubérante de l'archipel, tout en transportant des marchandises vitales pour des communautés retirées.

Cap sur les pistes enneigées

Pour quelques heures de navigation au large de Tromsö ou pour plusieurs jours, ce bateau-spa à privatiser vous emmène skier sur des montagnes accessibles uniquement par la mer. Vous débarquez, chaussez vos skis et gagnez le plaisir de ces grands espaces. Le soir, moment de détente absolue dans la chaleur du spa...

Sur un bateau de pêche

Au cœur de l’archipel de Komodo, sur les eaux translucides du parc national, ces pêcheurs partagent avec vous leur quotidien, vous proposent des escales pour observer les varans et vous invitent à préparer la pêche du jour sur une plage de rêve. Le tout en évoquant leur quotidien dans ces lieux préservés. Une belle expérience mêlant évasion et belle rencontre.

Voilier au milieu des glaces

Le voilier est le moyen le plus doux d'aborder les côtes du Spitzberg avec ses glaciers gigantesques et ses fjords profonds. A bord du Rembrandt van Rijn, dont nous admirons les lignes épurées et les boiseries, vous partez observer ours polaires, morses et une quantité d'oiseaux marins. Le must pour une expédition polaire.

Dépaysement sur l'Amazone

A la rencontre des communautés indigènes équatoriennes qui vivent en harmonie avec la nature, cette croisière unique sur un bateau alliant aventure et confort moderne vous invite à naviguer dans la zone du Rio Napo. Le Manatee offre à sa trentaine de passagers la formidable opportunité de découvrir des milliers d'espèces animales et végétales.

La Traversée du Mékong

Naviguer sur le majestueux RV Jahan, c'est partir à la rencontre des fascinantes cultures Khmers et Cham sur le fleuve mythique du Mekong. De petite capacité, ce luxueux bateau vous emmène à la découverte des temples les plus emblématiques du Vietnam et du Cambodge, de Saigon à Siemreap.

