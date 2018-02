Les elfes sont petits; ils mesurent à peine plus de 1m de haut. Et bien qu’ils possèdent de grandes oreilles et portent des vêtements désuets, ils ne surmontent pas leurs têtes de chapeaux pointus.

Nous pouvons apprendre tout cela en faisant une "marche elfique" à Hafnarfjörður, une ville portuaire islandaise non loin de Reykjavík, réputée pour être la capitale des Elfes. Oui. Des elfes. 54 % des Islandais croient en leur existence ou disent qu’il est possible qu’ils existent. Des routes ont été déviées près des blocs rocheux où les elfes, álfar en Islandais, sont supposés vivre.

Un ancien membre du Parlement islandais jure même qu’il a été sauvé d’un accident de voiture par une famille d’elfes.