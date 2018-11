« Mom I’m Fine » emmène son père

Vous connaissez Mom I’m Fine ? C’est le concept imaginé par Jonathan Kubben Quinonez pour parcourir le monde sans affoler sa maman : du sommet de Rio aux volcans de Java, en passant par les profondeurs des Caraïbes, il ne manque jamais de poster une photo de lui (330 000 followers sur Instagram) avec le panneau « Mom I’m Fine » pour la rassurer. Cette fois, le globetrotter a fait confiance à l’agence de voyage en ligne Wantotravel pour assouvir ses envies d’ailleurs en mode savane. Fidèle à son concept de voyage sur mesure, Wantotravel emmène Jonathan en Tanzanie avec un itinéraire taillé pour lui ! D’où rassurera-t-il sa maman, cette fois ? Dans le parc du Serengeti, au fond du cratère du Ngorongoro ou… sur le dos d’un éléphant ? Découvrez sa web serie « Tanzanie » !

Episode 2 : L’arrivée

Parés au décollage ? C’est parti ! Jonathan, son père et sa belle-mère embarquent pour la Tanzanie. Conçu par Sylvie, experte de la destination chez Wantotravel, le voyage s’annonce plein de surprises… La rencontre avec les Masaïs, un petit-déjeuner avec les lions, un plongeon dans une piscine au milieu de la savane et… on ne vous raconte pas tout. Et si on se prenait un dernier croissant pour la route ?