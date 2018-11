« Mom I’m Fine » emmène son père

Vous connaissez Mom I’m Fine ? C’est le concept imaginé par Jonathan Kubben Quinonez pour parcourir le monde sans affoler sa maman : du sommet de Rio aux volcans de Java, en passant par les profondeurs des Caraïbes, il ne manque jamais de poster une photo de lui (330 000 followers sur Instagram) avec le panneau « Mom I’m Fine » pour la rassurer. Cette fois, le globetrotter a fait confiance à l’agence de voyage en ligne Wantotravel pour assouvir ses envies d’ailleurs en mode savane. Fidèle à son concept de voyage sur mesure, Wantotravel emmène Jonathan en Tanzanie avec un itinéraire taillé pour lui ! D’où rassurera-t-il sa maman, cette fois ? Dans le parc du Serengeti, au fond du cratère du Ngorongoro ou… sur le dos d’un éléphant ? Découvrez sa web serie « Tanzanie » !

Episode 3 : Rencontre très hot avec les Big Five

Bien arrivés en Tanzanie, Jonathan et son père attaquent le programme concocté par Wantotravel, et il s’annonce gourmand ! Première étape : le parc national du Serengeti. Calés dans leur jeep, des jumelles à la main, ils assistent à des moments très forts, surprenant une lionne en plein repas de fête… et le roi Lion au milieu de ses ébats. Décoiffans, les Big Five, dans leur milieu naturel. Prochaine rencontre de cette épopée : les masaïs !