Pendant un an, Rowan Dewalle alias MacFly Away a voyagé dans 19 pays et 116 villes, il en a tiré une vidéo qui compile ses expériences et les beautés du monde, histoire d'inspirer les uns et les autres à la magie du voyage. A découvrir, à partager !









Il a compilé les centaines d'heures d'images qu'il a pu prendre avec sa caméra pour arriver à un petit film de 5 minutes dans lequel il est le fil rouge d'images extraordinaires, entre paysages incroyables et trajet en tuk-tuk, entre petites bouffe sur un marché et plongée sous-marine ou encore entre lieux sacrés et rencontres d'autres cultures, d'autres gens...





Le concept n'est pas nouveau, mais le résultat est tellement plein d'enthousiasme et c'est l'oeuvre d'un jeune Belge de Liège (mais qui a carrément la bougeotte).





page facebook MacFly Away et sur un blog très beau, à consulter sans se priver. Quand on aime les voyages, cela donne sacrément envie de tout lâcher ! Rowan partage aussi tous ses bons conseils, ses expériences, ses top 10 (des meilleures auberges par exemple), ses vidéos sur saet surtrès beau, à consulter sans se priver. Quand on aime les voyages, cela donne sacrément envie de tout lâcher !

Durant son périple, il a pris 24 fois l'avion, a compté ses piqures de moustiques (513) et a pu s'ébahir devant la beauté incomparable de 3 lieux recensés parmi les merveilles du monde. Un tour du monde en solo où il a appris à aller à la rencontre de l'autre, a mangé local, a transpiré pour monter en haut d'une montagne ou s'est jeté dans des eaux les plus bleues qu'il soit !