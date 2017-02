Située à quelques heures à peine en train de Bruxelles, la Normandie, au nord-ouest de la France, reste une destination très prisée par les Belges. Les circuits touristiques sont nombreux tant la région est riche par son histoire, son patrimoine, ou encore sa magnifique côte surmontée de falaises, de sable fin ou de galets… On y visite surtout le Mont-Saint-Michel et sa baie, de même que les célèbres plages du Débarquement.

Et pourtant, on l’oublie parfois, la Normandie est aussi une région fortement agricole, terre de bons produits et de savoir-faire. C’est à travers une escapade gourmande et de mise en valeur du travail artisanal que nous vous emmenons, de la Manche vers l’Orne.

Jour 1 : artisanat et plaisir gourmand

