La plus longue randonnée du monde sera bientôt inaugurée au Canada

Voyages





Ce "Grand Sentier" sera accessible en 2017 à l'occasion du 150e anniversaire du pays. Il sera alors la plus longue randonnée du monde à parcourir. C'est un véritable appel à l'aventure !





Des Canadiens amoureux de leur pays et de la nature ont créé des connections entre les plus grands sentiers du pays pour n'en former qu'un seul.





Ainsi, "The Great Trail" est composé de sentiers de terre, de roches, de ponts en bois, de petits chemins ou de grandes routes. L'ensemble permettra aux amateurs de randonnée de choisir la longueur de leur parcours et de profiter des plus beaux paysages offerts par le Canada et sa nature incroyablement belle et accueillante.





Le sentier est interdit aux véhicules motorisés, ce qui laisse toute la place aux promeneurs à pied, en vélo, à cheval, à ski ou en kayak (26% du parcours est navigable). Pas de pollution, pas de bruit, pas de dégâts sur la nature !





Pour réaliser l'ensemble du parcours de plus de 20.000 kilomètres, il faut traverser 13 régions et provinces, ce qui prendrait environ 500 jours si l'on marche 2 kilomètres par heure. Un beau challenge !





Ce "Grand Sentier" est une superbe nouvelle pour les voyageurs du monde entier mais également pour les Canadiens car environ 80% de la population du Canada vit à plus ou moins 30 minutes d'un point du parcours.





Aujourd'hui, 87% du parcours est accessible et relie les plus grandes villes et parcs nationaux du Canada. Le reste sera normalement terminée pour l'ouverture en 2017. Juste le temps de prendre ses billets d'avion et de choisir par quel moyen entreprendre cette incroyable traversée...









L'organisation "Transcanadien" travaille depuis 1992 sur cette incroyable parcours non-motorisé à travers tout le Canada.