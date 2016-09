La Slovénie, un havre de paix bucolique

Voyages

Située à seulement 1h30 de vol de Bruxelles, la Slovénie reste une destination méconnue. Et pourtant, ce pays d’Ex-Yougoslavie ne manque pas de charme. Ses reliefs montagneux recouverts d’immenses forêts lui ont d’ailleurs valu le surnom de "petite Suisse des Balkans". Un pays qui inspire le calme et la tranquillité, où l’on peut profiter aussi bien des plages jouxtant la Méditerranée que des eaux thermales qui font sa renommée (voir ci-contre) .

Elue "capitale verte de l’Europe" en 2016, Ljubljana (la bien-aimée, en slovène) se visite à pied ou à vélo en empruntant les rues pavées interdites aux voitures. Dans le centre, des marchés aux fleurs et aux légumes se côtoient apportant une touche colorée et rustique à la capitale. Le long des allées, des fontaines joliment sculptées permettent à tout un chacun de s’abreuver d’eau fraîche.

Le parc Tivoli, facilement accessible à pied, est l’un des lieux les plus romantiques de la capitale, au même titre que le Ljubljanica. Un tour en bateau sur ce fleuve vous fera découvrir les célèbres ponts ornés de dragons et de cadenas d’amour. En levant les yeux, vous verrez le château de Ljubljana érigé sur une colline. Le point culminant de la capitale vaut la peine de s’y arrêter puisqu’il offre une vue magnifique sur les richesses et la diversité de Ljubljana.

A l’est du pays, sur la route Bizeljsko-Sremiška, des vignes venues de France s’étendent à perte de vue. Beaucoup de Slovènes se sont en effet rendus dans l’Hexagone pour apprendre l’art de transformer le raisin en vin d’exception. Riches de nouvelles connaissances, ils sont revenus chez eux des années plus tard et ont commencé à produire leur propre cru. Depuis, plusieurs vins locaux, principalement mousseux, se partagent le marché qui s’internationalise de plus en plus. La famille Istenic, qui a remporté de nombreux prix en la matière, exporte aujourd’hui vers la Chine.

Une campagne dépaysante

A quelques mètres de la frontière croate, marquée par une clôture de barbelés censée empêcher l’arrivée de migrants, se trouve le charmant village de Podcetrtek. Un endroit qui regorge de trésors cachés. A l’entrée du village, l’œil est immédiatement attiré vers un bâtiment à la toiture rouge vif et à la façade grise parsemée de petits nuages blancs. Cette bâtisse est un monastère où l’on fabrique des remèdes grâce aux plantes médicinales cultivées dans le jardin voisin. En passant devant, vous remonterez vers l’école du village transformée en fabrique de chocolats artisanaux.

En soirée, près de la ferme Jelenov où l’on peut déguster des produits du terroir, une centaine de biches et de cerfs dévalent la colline pour rencontrer les visiteurs qui ont alors l’occasion unique de les nourrir et les caresser.

Cette escapade dans l’est de la Slovénie ne serait pas vraiment complète sans passer par Ptuj, la plus vieille ville du pays. Vous y verrez nombre de bâtiments historiques datant de l’époque romaine. Mais Ptuj est aussi un lieu de fête particulièrement réputé pour son carnaval où les jeunes Slovènes se déguisent en monstres de laine masqués. Partout dans le pays, tradition et modernité s’assemblent pour faire naître des endroits qui valent la peine d’être découverts.

Plus d’infos : www.slovenia.info





Spas, détente et bien-être

La Slovénie abrite 87 sources d’eaux minérales et thermales naturelles. Depuis l’Antiquité, ces bains sont sources de légendes, comme celle d’un cheval aux pouvoirs magiques qui découvrit les eaux minérales ou celle de femmes rajeunissant en buvant l’eau de petits ruisseaux. Aujourd’hui, de nombreux touristes viennent uniquement pour profiter des centres de cures réputés du pays.

Le terme Catež est un gigantesque complexe aquatique où des sportifs internationaux s’entraînent quelques semaines par an. Des rivières d’eaux thermales agrémentées de toboggans et de bains de différentes températures sont des activités idéales à faire en famille.

Le Terme Olimia (photo) est l’établissement wellness par excellence. Le complexe offre la possibilité de se baigner dans des piscines d’eaux thermales et de profiter de massages de qualité à bas prix. A côté des activités traditionnelles comme le yoga, en est proposée une d’un tout autre genre : une thérapie par le gong. Pendant vingt minutes, un professionnel frappe sur un gong à des rythmes différents. Le résultat vous surprendra : impossible de ne pas tomber endormi en se laissant bercer par ces notes envoûtantes. A votre réveil, vous vous sentirez revigorés, comme si vous sortiez tout juste du lit. A une centaine de mètres de l’établissement bien-être, un complexe aquatique géant (et plus bruyant) permet aux familles de passer un agréable moment dans des attractions aquatiques à couper le souffle.

Le terme Laško mérite aussi que l’on s’y attarde quelques instants puisqu’il propose à ses clients de vivre le plus sainement possible pendant leur séjour. Les repas suivent donc les principes indiens ayurvédiques qui font la part belle aux légumes. Un mode de vie totalement dépaysant qui attire chaque année des milliers de touristes.





La Slovénie par 3

A table. Les Slovènes ajoutent de l’huile de pépins de courges sur tous les mets : du fromage à la glace vanille en passant par la salade. Très délicate, cette huile rehaussera vos plats.

Abordable. Le coût de la vie en Slovénie n’est pas très élevé. Les massages coûtent deux fois moins cher qu’en Belgique et, pour le prix d’un repas à Bruxelles, vous pourrez facilement manger dans un restaurant étoilé.

Y aller. Adria Airways est la compagnie aérienne nationale. Elle propose des vols reliant Bruxelles à Ljubljana. Plus d’infos : www.adria.si