Pas vraiment habitués des croisières, et encore moins du grand luxe, nous avons eu la chance d’être invités par Seabourn pour profiter, sur le paquebot Ovation, de la nouvelle route de croisière s’élançant de Gênes et se terminant à Venise, avec un léger détour par Kotor et le Monténégro.



Durant le voyage, notre mission était relativement simple et plaisante : découvrir le navire, s’essayer aux services proposés et profiter d’un incroyable moment de farniente. Dernier objectif listé ? Tester les restaurants du navire. Admettons-le, il y a bien pire dans la vie.



Découvrez notre reportage en cliquant sur l'image ci-dessous !