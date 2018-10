C'est le prix le plus prestigieux de l'industrie hôtelière du luxe : le Conde Nast Traveler's Readers' Choice est attendu chaque année avec intérêt. Et c'est la Mamounia à Marrakech qui a remporté le prix 2018 du meilleur hôtel du monde en plus de celui "meilleur hôtel d'Afrique" pour 2018.

Depuis 1920, cet hôtel luxueux cinq étoiles est situé au cœur de la vieille ville de Marrakech, à l'ouest. Comme le jardin Majorelle, la mosquée de la Koutoubia ou la place Jemaa el-Fna, ce palace est considéré par beaucoup comme un lieu "mythique" de la ville. Le jardin magnifique comprenant plus de 1000 essences différentes, les montagnes de l'Atlas dans le lointain, le service ultra-professionnel, le bâtiment rénové avec classe et qui laisse entrer le vent font de ce lieu un endroit où le luxe se fait magique.

Ces récompenses arrivent trois années après avoir reçu le Prix du Meilleur Hôtel au Monde par Conde Nast UK.

En 2018, l'hôtel de la Mamounia avait également été distingué pour sa piscine classée par Surface Magazine comme la plus belle piscine d'hôtel du monde; "le plus bel hôtel urbain" par Conde Nast Traveler Spain.





