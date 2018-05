Idéal pour se détendre le Sénégal est une bouffée d’exotisme à « deux pas » de chez vous !

Un petit coup de mou au creux de l’hiver belge ? Une soudaine envie d’évasion vers un ailleurs exotique et joyeux ? Un énorme besoin de nature, de soleil et de vie sauvage ? Le tout, pas trop loin, accessible en 6h d’avion à peine, avec un décalage horaire qui ne vous bouleversera pas plus qu’un petit passage à l’heure d’hiver.

En plus d’une population dotée d’un incroyable sens de l’humour, le Sénégal réunit tous les plaisirs des vacances : la nature à travers ses grandes réserves naturelles, paradis des oiseaux, la détente sur les kilomètres de plages qui se déroulent face à l’Atlantique, la culture dans le vieux Saint-Louis ou sur l’île de Gorée, sans oublier l’aventure pour une escapade dans le désert au son des djembés… Régalez-vous, il y en a pour tous les goûts à 2 ou en famille.