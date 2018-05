L’ancienne île de Ceylan a plus d’un tour dans son sachet… de thé. Au-delà des plantations et des rizières, des plages et de la jungle, le Sri Lanka abrite des vestiges de spiritualité et cinq sites protégés par l’Unesco. Bienvenue dans l’un des plus beaux pays d’Asie du Sud.

Arrivée à Colombo de bon matin. Les corbeaux ont déjà entrepris leur ballet dans le ciel. Hitchcock n’est pas loin… La séance peut commencer même si la ville ne nous a pas attendus pour s’éveiller. Hommes en sarong, femmes en sari, rickshaws… En avant, tout le monde circule, il y a beaucoup à voir ! Petit frère et voisin de l’Inde, le Sri Lanka invite les voyageurs sur un tout autre terrain. Les distances sont courtes et les richesses innombrables. Entre les plages de sable blanc (les Maldives ne sont pas loin !), les cités antiques, les sanctuaires d’éléphants et les plantations de thé, l’ancienne île de Ceylan offre un condensé de paradis, bercé par les flots de l’océan Indien.

© WANTOTRAVEL



Au pays de Kandy

Le cœur spirituel du pays porte un nom sucré : Kandy. Le voyage menant à cette destination vaut son pesant d’or : une étendue verte, foisonnante, traversée par un serpentin rouge (les chemins de fer anglais), des montées, des descentes, l’odeur des épices au marché de Matale, le soleil omniprésent. Vous avez le cœur au bord des lèvres devant tant de beauté, tant de virages et cette brume quasiment mystique ? C’est normal. La dent sacrée de Bouddha devrait tout remettre en place…

Le goût anglais du Sri Lanka

Ancienne colonie britannique, le Sri Lanka a conservé de beaux restes de Sa Majesté : les joueurs de cricket, élégance ultime dans leurs vêtements blancs, et la culture de l’or vert (le thé). Visiter les plantations et les fabriques d’Ahangama est indispensable pour percevoir l’art de cette culture aussi complexe que celle du vin. Pour le tea-time , direction Nuwara Eliya, le « dernier endroit où l’on cause » comme à la grande époque. On appelle cette ville « Little England », et par ce sobriquet, tout est dit. Des cottages coloniaux aux rosiers à l’assaut des façades, on n’est pas loin de la campagne de Windsor… en pleine Asie du Sud !

L’Indien en bande-son

On ne vous a pas parlé des éléphants. Et pourtant, ils sont partout ! Ni des léopards, des crocodiles et de la musique de l’océan Indien, qui fait si peur aux marins et dont les rouleaux déferlent sur des plages d’une beauté sans fard.

L’instant ultime

Vivre une aventure inoubliable. C’est ce que vous promet l’ascension du site de Sigiriya. Situé à environ 180 km de Colombo, ce rocher-forteresse abrite pas moins de 250 mètres d’escaliers vertigineux en plein soleil. Vous atteindrez le sommet dans un état méditatif. Patrimoine mondial de l’Unesco, délire d’un roi mégalomane et paranoïaque, ce site offre une vue à 360 degrés, à couper le souffle.

© WANTOTRAVEL



Un expert, trois conseils

Julien Reculez, travel designer et expert du Sri Lanka au sein de l’agence de voyages WantoTravel, donne trois conseils aux voyageurs tentés par un séjour dans le pays :

1. « Si vous décidez de partir au Sri Lanka, réservez le plus tôt possible, car la destination rencontre un franc succès et les ‘‘bons plans’’ se retrouvent rapidement en rupture de stock. »

2. « Privilégiez un safari dans le Minneriya National Park plutôt que dans la réserve de Yala. L’expérience sera nettement plus authentique. »

3. « En visitant les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, n’emportez pas de nourriture dans des sacs plastiques. Les nombreux singes présents risquent de vous la dérober sans crier gare. Ou, message pour les femmes, confiez vos vivres aux mains d’un homme. Étrangement, les singes ne les ennuient pas… »

Avant de partir

- La meilleure période : de janvier à mars, pour découvrir tout le pays.

- Comment s’y rendre : vols Bruxelles-Colombo avec Emirates. Allers-retours à partir de 670 euros. Durée de vol d’environ 13 heures (escale incluse).

- Se déplacer sur place : train, bus, tuk-tuk… Tous les moyens sont bons pour se déplacer au Sri Lanka, mais le meilleur d’entre eux reste certainement la location d’un véhicule avec un chauffeur-guide, qui se chargera de votre transport et de vos visites en toute sérénité.

- Décalage horaire : le Sri Lanka est à GMT + 5h30 toute l’année. Vous aurez donc trois heures et demie de décalage en été et quatre heures et demie en hiver.

L’agence de voyages WantoTravel récompense les lecteurs de La Libre. Rendez-vous sur www.wantotravel.be et profitez de conditions particulières en demandant votre devis avec le code promo « JACK 1 ».