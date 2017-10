Le guide de voyage Lonely Planet a placé Anvers dans son top 10 des villes à visiter en 2018.

La ville du Diamant doit notamment sa sixième place du classement à son Année baroque organisée l'an prochain et qui mettra entre autres à l'honneur le peintre Pierre Paul Rubens, selon le site de Lonely Planet. L'Eilandje, quartier portuaire d'Anvers, obtient lui aussi une mention plus qu'honorable.

"Best in Travel" est une compilation réalisée par des journalistes et des professionnels du secteur touristique. Chaque année, ils établissent un top 10 des meilleures destinations pour chaque catégorie: ville, pays, région, rapport qualité-prix. Le jury ne se base pas sur le nombre de visiteurs enregistré les années précédentes mais anticipe aussi les endroits qui seront appréciés la saison à venir.