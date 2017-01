Voyages Lyon, pour un automobiliste belge en route vers le Midi, rime systématiquement avec bouchons : que ce soit dans le tunnel de Fourvière ou sur la rocade, on peut choisir son poison. Mais que les bouchons lyonnais ne sont pas que routiers, ils sont aussi culinaires ! Et Lyon vient d’être élue meilleure destination européenne de week-end. City-trip.

Un week-end libre et envie de changer de décor ? Un conseil : sautez dans le train et passez un week-end à Lyon ! L’ancienne capitale des Gaules est une ville en plein développement touristique qui accueille 600 000 visiteurs par an. Les plus nombreux sont les Anglais, les Américains et les Allemands, mais les Belges y figurent en bonne place (7e). Réputée pour sa gastronomie, sa soie et aussi berceau du cinéma (les Frères Lumière étaient lyonnais), la ville peut séduire aussi bien les amateurs de balades que de culture ou de mode. Nous avons épinglé quatre bonnes raisons de venir à Lyon, mais si on s’est arrêté à quatre, c’est d’abord faute de place. Il en existe encore bien d’autres !





La Gastronomie

Tout le monde le sait, Lyon est la capitale de la gastronomie française (formule déjà inventée par Curnonsky au XIXe siècle), avec une cuisine plutôt roborative distillée dans d’innombrables restaurants, dont les célèbres "bouchons", dont 25 seulement bénéficient du label officiel.

Paul Bocuse est omniprésent à Lyon, notamment à travers les Halles qui portent son nom, véritable temple de la gastronomie. A 90 ans, le vieux maître présent depuis 50 ans au firmament (3 étoiles depuis 1965) ne pratique plus guère, mais il jette encore un œil en cuisine. Située sur l’immense place Bellecour, symbole jadis du pouvoir royal, l’Institut Paul Bocuse propose également des cours de cuisine en groupe selon une formule très interactive. On a beaucoup aimé le restaurant Tetedoie (1 étoile), situé sur la colline de Fourvière, qui offre une vue splendide sur la ville outre une cuisine goûteuse et raffinée.





Le musée des Confluences

"La Libre "vous en a déjà parlé plusieurs fois : le musée des Confluences vaut la visite à lui tout seul. Situé comme son nom l’indique au confluent de la Saône et du Rhône, sorte de mélange entre le Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles et le musée d’Anthropologie de Mexico, et outre de nombreuses expositions temporaires tout aussi intéressantes, le musée, bâti selon une architecture révolutionnaire - une verrière de 33 mètres et une structure métallique de 6000 tonnes - s’articule autour de quatre salles à couper le souffle : origines de l’univers, place de l’homme dans le monde vivant, questions sur les structurations des sociétés et place de la mort dans le monde moderne. Ouvert six jours par semaine (fermeture le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre), il comporte également une brasserie de très bon niveau.





Le Vieux Lyon

Goscinny avait tout faux ! Les Romains qui hésitent à s’aventurer dans les ruelles du Vieux Lyon et les petits cailloux du préfet Encorutilfaluquejelesus, c’est tout à fait anachronique puisque l’antique Lugdunum n’a été fondée qu’un an après la mort de César, pour servir de retraite aux vétérans de l’armée romaine. L’empereur Auguste en fit la capitale des Gaules. La ville s’est développée d’ouest en est en partant de la colline de Fourvière, qui comporte encore aujourd’hui un amphithéâtre et un forum romain. Depuis la cathédrale, de style byzantin et très richement décorée, on a une vue fantastique sur Lyon et on peut même apercevoir le Mont Blanc par temps clair. Au pied de la colline, les ruelles reliées entre elles par des "traboules", une curiosité typiquement lyonnaise qui permet de passer d’une rue à l’autre par des cours et galeries intérieures, se blottissent autour des trois clochers du quartier : St Georges, St Jean et St Paul. La ville a d’ailleurs conservé une grande tradition catholique. Le Vieux Lyon est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.





Le village des Créateurs

Les amateurs de mode ne seront pas non plus déçus à Lyon. Situé sur la colline de la Croix-Rousse, autrefois domaine des Canuts qui fabriquaient la soie, le Village des Créateurs (VDC), lancé en 2001, a pour vocation de détecter, d’accompagner et de propulser les créateurs de mode, d’accessoires, de déco et de design qui permettent à chacun de lancer son concept dans des showrooms avec des baux précaires de 2 ans + 1 renouvelable.

Des événements sont régulièrement organisés dans ce quartier en pleine mutation et en voie de gentrification, qui attire aussi pas mal d’étudiants. Depuis 2001, le VDC a soutenu 259 créateurs, dont 63 % poursuivent leur activité aujourd’hui. On y a par exemple visité l’atelier d’un ingénieur de formation qui transforme les objets de la vie courante (bonbonne, jerrycan, poubelle…) en chasses d’eau pour restaurants ! Ou comment transformer une boule de pétanque en lampe à suspension…





--> Y aller. Lyon n’est située qu’à 3 h 40 de Bruxelles par TGV. La gare de Lyon Part-Dieu (130 000 voyageurs par jour) est la première gare internationale française. En partant à 8 h 10 de Bruxelles, vous arriverez encore avant midi et pourrez pleinement profiter de votre après-midi.

--> Y loger. Lyon offre une gamme d’hôtels pour toutes les bourses. Il faut juste éviter la période des Bocuse d’Or, les années impaires au mois de janvier, où toute la ville affiche complet. Nous avons particulièrement aimé le Mama Shelter, un hôtel design avec un bar génial, et il y a même moyen d’apprendre quelques mots d’argot lyonnais en prenant l’ascenseur.

--> S’y déplacer. Les transports en commun sont très efficaces, avec un métro sûr, propre et rapide qui vous emmène aux quatre coins de la ville. Le pass "Lyon City Card" en offre l’accès, ainsi qu’aux 22 musées de la ville, une croisière en bateau et bien d’autres choses encore.