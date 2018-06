Du parc Manyara au Tarangire, en passant par le Serengeti, la Tanzanie vous immerge au cœur de la vie et vous submerge d’émotions. Sachez-le, après un safari, plus rien ne sera jamais comme avant. « Karibu Tanzania » (« Bienvenue en Tanzanie ») !

De grandes savanes recouvertes d’herbes, balayées par le vent et brûlées par le soleil, des pistes de terre d’un rouge profond, des ciels de fin du monde et, de temps à autre, un acacia, comme une exclamation dans le paysage, offrant un point d’ombre à celui ou celle qui passe par là. Mais aussi : des animaux. La Tanzanie est leur immense terrain de jeu. Les réserves naturelles se hissent à 1.800 mètres d’altitude ou plus, sur les hauts plateaux bordant la vallée du grand rift. Proche de l’équateur, la Tanzanie voit, chaque jour, le soleil se lever et se coucher aux mêmes heures, fidèle métronome des journées d’exploration. Prêt pour la chaleur, les sensations fortes et les vibrations de l’Afrique ? Bienvenue dans le décor du Roi Lion !

La BBC en direct

Contrairement à d’autres pays d’Afrique, tels que le Kenya, la Tanzanie est restée très préservée. Les parcs nationaux du Serengeti et de Tarangire sont, par exemple, reliés entre eux par des zones protégées. Seuls les nomades – les sublimes Massaïs - sont autorisés à y vivre. Et à part quelques villages épars, on ne rencontre qu’une nature sauvage et des scènes de chasse incroyables. Rappelez-vous ces documentaires sublimes de la BBC dont on se gavait les dimanches d’hiver devant un bon feu de bois. En Tanzanie, le ballet des félins vous y replonge, grandeur nature. Les émotions vous submergent. Soudain, les rôles s’inversent. L’impression d’être en cage. Une marque à vie dans la mémoire du voyageur.

La Tanzanie, pays au cœur de la vie sauvage

D’autant plus que les Big Five (le lion, le léopard, l’éléphant, le rhinocéros et le buffle) et toute leur bande ne vous quittent jamais. La nuit, le jour, autour d’un lodge ou d’un camp sous tente, ils sont partout. Ils rugissent, s’abreuvent, chassent... parfois à deux pas de votre chambre. S’ils déchirent le silence, ce ne sont pas leurs cris qui vous tiennent éveillés au milieu de la nuit, mais l’excitation. Comment fermer l’œil quand on est si proche de la vie ? « Hakuna matata » (« Sans aucun souci »), on dormira après les vacances…

L’instant ultime

Une expérience à vivre absolument : le safari en ballon. On se lève en pleine nuit, alors que le ballon commence déjà à se remplir d’air chaud. La nacelle décolle et survole la savane, parfois à une dizaine de mètres seulement au-dessus d’un groupe d’éléphants. Le temps s’arrête. Après deux heures de vol, le ballon atterrit à l’aube pour un petit déjeuner à l’ombre d’un acacia.

Une experte, trois conseils

Sylvie Carion, travel designer et spécialiste de la Tanzanie au sein de l’agence de voyages WantoTravel, donne trois conseils aux voyageurs tentés par un séjour dans le pays :

1. « Une bonne pharmacie est un must, car on voyage dans des lodges ou des camps sous tente au milieu de nulle part. Un bagage bien préparé est un voyage sans souci. N’oubliez pas une lampe de poche, pratique pour retrouver sa tente ou lire son guide. »

2. « Vous avez le cœur bien accroché ? Plutôt que de visiter un village massaï, osez le safari à pied. Dans le Olduvai ou près de Grumeti, on part avec un ranger (massaï) à la découverte des animaux et on palpite à l’idée de voir surgir un rhinocéros ou un lion de derrière le bush. »

3. « Le camp mobile permet un contact avec la nature dans un confort ultime : un bon lit et une douche chaude (l’eau est chauffée au feu de bois…). Le rêve. »

Avant de partir

- La meilleure période : la Tanzanie jouit d’un climat tropical. Privilégiez les périodes allant de juin à octobre ou de décembre à mars.

- Se déplacer sur place : la jeep est LE moyen de déplacement idéal pour découvrir les parcs. Elle dispose d’un équipement parfaitement adapté aux safaris.

- Décalage horaire : la Tanzanie est à GMT + 3h00 toute l’année. Vous aurez donc une heure de décalage en été et deux heures en hiver.

