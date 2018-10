Septembre, c’est l’heure des souvenirs de vacances… Et le moment de préparer les suivantes quand on programme une destination lointaine. Les clients de Wantotravel en reviennent, ils racontent. Laissez-vous inspirer !

Les vacances d’été, c’est souvent le moment de vivre des aventures exceptionnelles. En septembre sonne l’heure des souvenirs. On écoute, on s’inspire et on programme son prochain voyage. Préparez votre bucket list en découvrant les récits des voyageurs qui ont fait confiance à Wantotravel…

« A travers ce voyage en Namibie, nous voulions resserrer les liens avant que notre aîné s’envole vers de nouveaux horizons. Amélie, spécialiste de la destination chez Wantotravel, nous a donc concocté une incroyable épopée en voiture. Au fil des routes, parcourant des paysages magnifiques, nous avons alterné les discussions sérieuses et les fous rires… Ce voyage a créé les moments d’intimité qu’on attendait et des souvenirs à vie pour la famille", explique Pascale Monteiro Barreto (Bruxelles). Mêmes souvenirs colorés chez les Michiels Bjorklund qui ont baladé leur famille au Costa Rica, le pays de la Pura Vida. « Au-delà de la végétation luxuriante, nous avons vraiment été marqués par la sélection des logements réalisée par Sylvie : Pacuare Lodge, Cala Luna, Isla Chiquita… C’était top, comme le guide francophone qui nous a permis de visiter Pierella Mariposario Garden ».

Plus cool, la vie

Avide de sensations fortes, la famille Eloi (Waterloo) a opté pour la Tanzanie. Pour le papa, en charge de l’organisation du voyage, il s’agissait d’emmener ses trois ados (13, 16 et 19 ans) dans un voyage inoubliable au pays du Roi Lion… tout en confiant les clés du trip à des spécialistes. De retour en Belgique, des images d’éléphants et de couchers de soleil plein les yeux, il se félicite encore d’avoir confié son rêve à Wantotravel. « C’est la première fois que nous partions aussi loin en famille, il y avait un gros enjeu ! Côté organisation, j’ai été séduit par la disponibilité et le professionnalisme de l’équipe de Wantotravel. Elle m’a vraiment simplifié la vie sur place et avant le départ », confie Germain Eloi.

Le sommet et même plus

L’exploration d’horizons inconnus, c’est aussi le rêve des honeymooners… et des couples qui scellent une vie d’amour. Pour fêter leurs 45 ans de mariage, Marie-Rose Brisme (Braine-le-Comte) et son mari voulaient du « lourd ». Ces habitués des grandes évasions se sont laissé séduire par l’expérience de Valérie, travel designer chez Wantotravel. Fan de Polynésie, elle maîtrise parfaitement la destination. « Nous voulions des étoiles plein les yeux et Valérie nous en a mis au-delà de ce qu’on pouvait espérer dans un budget tout à fait correct par rapport à certaines offres délirantes que j’avais pu trouver sur d’autres sites. Coucher de soleil à deux sur un catamaran, barbecue seuls sur une île au milieu du lagon, rencontres exceptionnelles avec des locaux… C’est un programme inoubliable ».

Et en 2019, on va où ?

David Reculez, CEO de la plateforme de voyage en ligne Wantotravel, révèle son top 3 de vos escapades lointaines.

1. L’Afrique du Sud

Idéale pour un road-trip en famille, la nation arc-en-ciel répond à toutes les attentes : les animaux sauvages, les plages de l’océan Indien, l’expérience city nature du Cap...

2. Le Sri Lanka

Incroyable mix de cultures, de décors et d’influences, la petite sœur de l’Inde recèle des trésors à explorer de toute urgence. A deux ou en famille.

3. Le Pérou

Chasse aux trésors sans fin, le Pérou vous balade des vestiges incas aux sommets vertigineux en passant par une capitale en totale ébullition et les vagues du Pacifique.





Infos : wantotravel.be