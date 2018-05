Le Baromètre des vacances d’Europ Assistance (1) sonde les intentions de voyages des Européens pour l’été à venir, mais aussi des Américains, Brésiliens et, pour la première fois, des Chinois et des Indiens. Cette année, pour sa 18e édition, il a innové en posant quelques questions supplémentaires. On savait déjà, depuis l’an dernier, que le Belge rêvait de voir un jour New York, puis Rome et Barcelone. On sait désormais que pour lui, le pays le plus romantique, c’est l’Italie.

50% des Belges le placent en tête du hit-parade; 39 % des Européens font de même. La France est plus romantique pour les Américains. Elle l’est aussi pour les Indiens, devant… la Suisse. “Personne n’y aurait songé”, glisse Xavier Van Caneghem, porte-parole d’Europ Assistance et analyste de marché.

Pour les Belges, l’Italie est aussi le pays à la culture la plus riche et “le plus historique”.

Le pays le plus accueillant? Tous chauvins...

Le pays à la meilleure gastronomie, du point de vue belge, c’est la France devant… la Belgique et l’Italie. 22 % des Belges estiment en effet que la gastronomie belge est la meilleure. Quant au pays le plus exotique, c’est la Thaïlande qui remporte la palme. Le plus sauvage ? L’Australie. Et puis, les pays plus relaxants sont, assez logiquement, la France et l’Espagne pour le vacancier belge, là où il se rend aussi le plus volontiers. Pour les extra-Européens, c’est leur pays qui est le plus relax. Aussi bien pour les Brésiliens que pour les Chinois ou les Indiens.

Et last but not least, quand il s’agit de déterminer le pays le plus accueillant, chacun est… chauvin et choisi son pré (vert) carré. C’est dit !

Le voyageur belge a le moral!

Enfin, les (futurs) voyageurs belges ont le moral. La preuve par quatre. Un, ils seront plus nombreux à partir en vacances (2) cet été (63 %). Deux, la fréquence des vacances longues est en hausse, celle des vacances courte diminue. Trois, le nombre de vacances multiples augmente légèrement. Quatre, le budget moyen remonte après une forte baisse l’année passée.

Vivement l’été !





(1) Etude réalisée par Ipsos auprès de 16 000 personnes dans 10 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Suisse, et, pour la première fois cette année, Pologne et Portugal) et 4 pays hors Europe (USA, Brésil et, pour la première fois cette année, Chine et Inde).

(2) Enquêtes en ligne entre le 27 mars et le 19 avril 2018.2) Vacances : plus de 4 nuits consécutives et non-professionnelles passées en dehors du foyer entre juin et septembre 2018 inclus.