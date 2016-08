"Elle nous ment": Pour sa première dans "On n'est pas couché", Vanessa Burggraf égratigne NKM

Buzz télé

Après le départ de Léa Salamé de l'émission "On n'est pas couché", Laurent Ruquier et son équipe ont recruté Vanessa Burggraf. L'ancienne journaliste de France 24 doit encore imprimer son style qu'avait bien trouvé Salamé, mais elle a déjà égratigné Nathalie Kosciusko-Morizet.

Interrogée par Karim Rissouli, journaliste et co-auteur avec Antonin André du livre Conversations privées avec le Président, sur sa préparation aux primaires. "Si jamais vous n'avez pas ces fameux parrainages ? Qu'est-ce que vous faites ?"

NKM, qui s'est officiellement déclarée candidate, a affirmé ne pas y penser et préparer cette étape électorale et sa recherche des parrainages "en y mettant toute son énergie."

Elle est alors coupée par Vanessa Burggraf: "Ca ce n'est pas possible. Ca on ne vous croit pas. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne me faites quand même pas croire Nathalie Kosciusko-Morizet, vous ne dites pas la vérité là que vous n'avez pas pensé qui vous allez rallier. Vous n'irez pas au second tour. On n'y croit pas. (...) Elle nous ment, elle ne nous dit pas la vérité. Je ne vois crois pas."

S'ensuit quelques joutes verbales entre les deux femmes:

NKM : "Je n'accepte pas ce terme. Vous pouvez avoir un désaccord mais je vous dis la vérité. Moi je mets toute mon énergie actuellement à chercher les parrainages et j'y mets tout mon temps. Vous pouvez avoir toutes les interprétations que vous voulez, en fait, je m'en fiche."

Vanessa Burggraf: "Ca peut être Nicolas Sarkozy ? Elle n'y a pas pensé..."

NKM: "Je crois que vous ne vous rendez pas compte. Vous avez probablement passé des vacances. Vous êtes allée où ?"

Vanessa Burggraf: "En Colombie..."

NKM: "D'accord. Moi j'ai passé mes vacances sur la côte atlantique, sur la côte méditerranéenne à la rencontre des Français à chercher des parrainages. Vous avez peut-être eu le temps d'avoir l'esprit vagabond, j'étais complètement concentré sur mon objectif et je le reste toujours et je le serai jusqu'au 9 septembre."

Décidément, on n'a pas fini de parler des ces primaires...