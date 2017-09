Curieux de voir si les New-Yorkais connaissaient le président français, le journaliste a montré une photo d'Emmanuel Macron aux Américains. Et certaines réponses ont de quoi étonner. En effet, plusieurs d'entre eux l'ont confondu avec... Jason Segel. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il a joué "Marshall" dans la série "How I Met Your Mother".

Vous voyez une ressemblance?