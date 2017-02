C'est ce qui s'appelle sans doute mettre les pieds dans le plat. Alors que Cyril Hanouna et toute l'équipe de TPMP taquinaient Enora Malagré au sujet de son histoire d'amour avec un certain Doumé et la possibilité d'avoir des enfants, cette dernière a avoué souffrir d'une maladie, l'endométriose, qui pourrait la priver du bonheur d'être mère.





Les larmes aux yeux, la chroniqueuse a, en quelques sortes, remis le big boss de l'émission à sa place. Une confidence qui aura eu l'heur de plomber l'ambiance sur le plateau.