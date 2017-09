Si le Grand Journal de Canal+ est définitivement mort, l'émission d'Yves Calvi L'info du vrai qui la remplace a repris quelques unes des recettes qui ont fait son succès.

Notamment, la mythique Miss météo. Un exercice difficile pour les jeunes femmes qui n'ont que quelques minutes pour intervenir de manière drôle et décalée tout en annonçant le temps qu'il fera demain.

Pour sa première, Camille Lavabre a parfaitement réussi l'exercice. "On se connait pas encore, on va se présenter. C'est plus facile si c'est moi qui commence". Après avoir pris l'accent du sud et entonné quelques notes, la demoiselle a dévoilé d'emblée son "talent caché".

La jeune femme n'en est pas à son coup d'essai. Elle était notamment déjà apparue dans Le Gros Journal de Mouloud Achour sur Canal+ ainsi que dans une vidéo du Youtubeur Norman dans laquelle elle incarnait sa petite amie. Comédienne et humoriste, elle défend son propre one-woman show intitulé Solitude partagée.