Buzz télé La chaine d'information en continu BFM TV était, bien entendu, sur les talons de Donald Trump durant cette journée d'investiture. Elle a, comme à son habitude, fait appel à plusieurs consultants, qui se suivent sur le plateau, pour commenter les images qui sont retransmises en direct.

L’auteure et essayiste Evelyne Joslain, spécialisée en politique américaine et connue pour être pro-Donald Trump.La religion a été très présente durant le discours d'investiture et Joslain n'a pas manqué de le commenter, visant Barack Obama. Ses propos ont été récupérés par Malaise TV, sur Twitter.

« Obama, franchement il fait partie des gens qui détestent l’Amérique. Il a servi son idéologie, mais pas l’Amérique. [...] Je remets en cause son patriotisme et sa dévotion à l’église qu’il fréquentait. Je pense qu’il était en désaccord avec lui-même sur beaucoup de choses. Je pense qu’il était plus musulman dans son cœur que chrétien. Il n’a pas voulu prononcer le terme d’islamisme radical, ça lui écorchait les lèvres. Je pense que dans son cœur, il est musulman, mais on en a terminé avec lui, Dieu merci », a-t-elle déclaré en direct.