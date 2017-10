Après avoir été insulté de "guignol" par le polémiste, l'acteur d'Intouchables lui a répondu sur Europe 1 en ne cachant pas son exaspération. "Je ne cite pas Éric Zemmour car je n'ai pas envie de lui donner d'intérêt. Je connais son système: il fait de la provoc' pour la provoc' et il dit des choses pour qu'on reparle de lui. Et là, Daphné, sans le vouloir, vous êtes entrée dans son système: on repasse son extrait, on reparle de lui et comme ça il est présent dans les médias jour après jour", a notamment déclaré Omar Sy.

