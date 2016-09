Ornella Fleury, la miss météo de Canal+, présente ses excuses à Jonah Hill

Buzz télé

Depuis qu'elle est devenue miss météo sur Canal+, il ne se passe pas un jour sans que l'on parle d'Ornella Fleury. Pour sa première au, la comédienne qui s'est fait connaître sur internet a provoqué une vive polémique après avoir appelé "Monsieur, Dame", la chroniqueuse transgenre Brigitte Boréale.

Quelques jours plus tard, elle avait vexé l'acteur Jonah Hill lors de sa chronique, ce qui avait poussé l'Américain a annuler toutes ses interviews en France. Elle s'était adressée à lui en ces termes. "J'ai un fantasme. Ça serait que l'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir, on discute, vous me faites beaucoup rire et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt et vous, vous partez".

Ce lundi, dans sa nouvelle chronique, en présence de Chantal Ladesou et Laurent Ruquier, Ornella Fleury s'est excusée en s'adressant directement à lui.

"Le problème Jonah, c'est que je vis depuis 10 ans avec toi à travers tes films. Mais ce à quoi je n'avais pas pensé vendredi, c'est que toi, pas du tout. En fait Jonah, j'ai tellement l'impression de te connaître que vendredi dernier je pensais déconner avec un pote, mais la réalité, c'est que l'on n'est pas potes. Non, la réalité, c'est que tu as deux nominations aux Oscars et moi, deux vidéos sur mon compte YouTube. Toi t'as tourné avec Scorsese et Tarantino et moi je me suis faite recaler d'une pub pour Spontex. Comme le demande si bien Justin Bieber 'Is it too late to say sorry?' (est-ce qu'il est trop tard pour s'excuser?)".