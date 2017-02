Assis à son piano, Vincent, malvoyant, a scotché le jury et le public grâce à son incroyable reprise ded'Eminem, faisant se retourner les fauteuils de Mika, M. Pokora et Florent Pagny. Très enjoué et à l'aise, le jeune homme a également enchaîné les bons mots, les moments drôles et les notes de son instrument avant de choisir, finalement, l'équipe de Mika... alors que tout le monde pensait qu'il rejoindra laPagny ou celle de M. Pokora, grand fan du rappeur.