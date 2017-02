En effet, sur le plateau de l'émission, le chroniqueur Gilles Verdez a demandé sa compagne Fatou en mariage. Ce n'est pas la première fois que le chroniqueur fait sa demande mais cette fois, la belle a dit oui (ou plus ou moins)

C'est la larme à l'oeil et à genou que Gilles Verdez a tenu son discours: "Fatou, ma chérie, je t’aime comme on aime celle qu’on a cherché éternellement et qu’on a fini par trouver. Je t’aime parce que tu es mon cœur, tu es mon âme, tu es mon corps. Je t’aime parce que j’ai envie de vivre mille vies avec toi. Je t’aime parce que je veux connaître avec toi tous les mondes réels et imaginaires. Je t’aime d’un amour inaltérable. Fatou, je t’aime à la folie. Je t’aime, je veux vivre tous les moments avec toi. Alors Fatou, je te le demande avec énormément d’amour et tant d’ardeur, ma chérie, mon amour, est-ce que tu veux m’épouser?"

Mais la raison pour laquelle les internautes se sont emballés sur les réseaux sociaux, c'est la réponse assez étonnante de la jeune femme. En effet, le "oui je veux bien" pas très motivé de Fatou n'a guère convaincu. Alors la jeune femme était-elle vraiment hésitante? A-t-elle subi des pressions en interne par Cyril Hanouna? De nombreux téléspectateurs s'interrogent sur la toile...

Un moment plutôt gênant très rapidement relayé sur Twitter.