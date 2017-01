Les images sont impressionnantes ! On y voit Sveva Alviti, qui prêtera bientôt ses traits à Dalida dans le biopic de Liza Azuelos, aux côtés d'Orlando, le frère et ancien producteur de la diva disparue il y a 30 ans. Le trio est sur le plateau du "Grand journal" pour présenter le film.

Soudain, elle se raidit et s'écroule, sous les yeux du public et des caméras. Les équipes de l'émission accourent autour d'elle pour la secourir. En réalité, elle vient de faire une crise d'épilepsie. Quelques minutes plus tard, Victor Robert, le présentateur de "LGJ", rassure sur l'état de santé de l'actrice. Ouf, plus de peur que de mal...