Virginie Efira: "Pour devenir française, j'ai dû chanter la Marseillaise"

Buzz télé

Invitée sur le plateau de la nouvelle émission de Yann Barthès, "Quotidien", l'actrice est notamment revenue sur sa récente obtention de la nationalité française.

A l'affiche du film "Victoria" sorti dans les salles obscures ce mercredi, Virginie Efira était sur le plateau de "Quotidien", dont Yann Barthès est le présentateur sur TMC. Présente pour faire la promotion de son film, la Bruxelloise d'origine, a également abordé son actualité récente mais aussi les attentats qui ont meurtri Paris, puis Bruxelles (le 13 novembre à Paris et le 22 mars à Bruxelles, ndlr ). Elle avoue sur le plateau ne pas avoir compris le traitement médiatique réservé à Molenbeek. " Je ne m'attendais pas à ce que Molenbeek soit perçue de cette manière-là. Tout d'un coup, j'avais l'impression que quand on parlait de ce quartier, c'était comme si ce n'était qu'un énorme réseau islamiste. Moi j'ai vécu là longtemps avec une paix sociale forte et une grande mixité."

Mais ce qui a principalement fait rire l'assistance, c'est lorsque la blonde de 39 ans a parlé de son obtention de la nationalité française. A la fois désireuse de conserver sa nationalité belge, pour ses origines, mais également de pouvoir voter en France, Virgine Efira a su conserver les deux en optant pour la double nationalité. Elle est revenue, non sans humour, sur le parcours qu'elle a suivi pour parvenir à ses fins. " C'était assez compliqué. J'ai dû prouver que je parlais français et donner des documents de fin d'études", avant de poursuivre, amusée, " il y avait une cérémonie et ils ont passé un petit film pour nous souhaiter la bienvenue. On a dû chanter la Marseillaise."

Assez surpris, Yann Barthès lui a rétorqué, visiblement surpris: "Ils font ça aussi pour les Belges francophones ?!"

Découvrez l'émission en question ci-dessous (Virginie Efira à partir de la 40e minute):