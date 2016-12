Insolite Mimi Siku, le fils caché de Thierry Lhermitte dans le long métrage, est aujourd'hui âgé de 35 ans et n'a plus rien ou presque du petit garçon qu'il était à l'époque.

Récemment interviewé par Ouest-France, lui qui a également été l'invité de l'émission Salut les terriens en décembre 2015, Ludwig Briand (de son vrai nom) est revenu sur son parcours depuis le film réalisé par Hervé Palud en 1994. Il explique notamment s'être coupé les cheveux un an à peine après avoir tourné dans Un Indien dans la ville mais aussi d'avoir changé de vie. "Eh bien, je n’ai pas seulement changé de coupe de cheveux, j’ai aussi changé de voie. Je suis greffier dans un tribunal d’Ile-de-France, au service des majeurs protégés."

Ludwig Briand indique également ne plus toucher d'argent grâce au film. "Non, je ne touche plus rien. Les droits à la copie privée, c’est surtout les premières années que ça rapporte de l’argent."