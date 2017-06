"J'ai craqué". Neuf lettres signées Benoît Hamon qui ont également cassé les internets. En postant la photo de son kebab-frites, le socialiste a récolté près de 52 000 retweets et près de 45 000 likes.

C'est plus de deux fois plus de retweets que le portrait officiel d'Emmanuel Macron, lui aussi diffusé sur Twitter ce jeudi. Ou comment court-circuiter une com' rondement menée par l'Élysée...