Ce poivrier hacker peut sauver vos dîners de famille

Insolite





Les écrans sont partout. Même à table. La nouvelle génération est hyper-connectée et de plus en plus de parents peinent à faire décrocher leur progéniture de leur tablette ou smartphone.





Résultat: plus personne ne se parle lors des repas.





La marque Dolmio a peut-être trouvé la solution pour reconnecter les membres de la famille en les déconnectant de leur appareil mobile. Au départ, l'idée était un canular.





Mais face à l'engouement, la marque a décidé de produire son "poivrier hacker". Cet objet permet non seulement de moudre des grains de poivre mais aussi de couper le réseau wifi de la maison pendant 30 minutes.





Le poivrier hacker sera offert, dans un premier temps, aux gagnants d'un concours en Australie. L'idéal serait que la version 2.0 puisse également couper l'accès à la 4G car la parade pour contourner le système risque d'être rapidement trouvée par vos enfants.