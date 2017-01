Christian ( @Pagechris75 ) et Ervé ( @croisepattes ) sont des SDF "connectés". Ils possèdent un smartphone et sont actifs sur Twitter. En quelques caractères, ils partagent leur quotidien, interpellent et dénoncent.

Les projecteurs se sont tournés vers Christian lorsqu'il a partagé deux photos de ses couvertures et habits détrempés suite à un arrosage par un agent de la voie publique. Son tweet a été partagé et le SDF a pris conscience de la portée du réseau social lorsqu'un homme est venu lui apporter une couette et une couverture une heure après avoir été arrosé. "Je suis en colère, j'ai envie que le monde entier l'entende. Avec Twitter, je peux montrer comment on traite les SDF", explique-t-il.

Twitter a même permis à Ervé de trouver du boulot en diffusant des petites annonces. Au black, il arrive à se faire un peu plus de 1.000 euros par mois en réalisant des petits boulots pour lesquels il demande 15 euros/h. Les deux hommes n'ont pas une vie facile mais leur démarche n'est pas misérabiliste. D'ailleurs, en leur compagnie, les vannes fusent et les bons mots sont souvent à la clé comme a pu le constater France Inter.