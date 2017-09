Trois mois plus tôt, un villageois du comté de Garissa (Kénya) avait raconté avoir croisé deux girafes blanches, en allant faire paître ses bêtes. La maman et son jeune, aussi pâle qu’elle, figurent à présent sur des images. Celles-ci ont été tournées par les responsables de l’ONG “Hirola Conservation programme” qui travaille à la protection des antilopes en danger d’extinction dans cette région. D’après l’équipe qui a pu les approcher, les bêtes sont calmes. Elles ont les yeux noirs, rien à voir avec des albinos. Leur couleur blanche est due au “leucisme”, une anomalie génétique qui blanchit le pelage et dont lions, hippopotames, oiseaux comme d’autres espèces, peuvent aussi être atteints.