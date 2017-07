La scène s'est déroulée à Paris ce samedi 1er juillet. Des militants luttant contre la consommation d'animaux a voulu marquer le coup en "cuisant" l'une des leurs sur un barbecue, sous la pluie, dans les rues de la capitale française. Intitulé Barbecue macabre, l'happening a évidemment fait parler de lui et créé la curiosité auprès des Parisiens.

Sur Facebook, le collectif a expliqué ses motivations: "Dénoncer la torture et le massacre de millions d'animaux pour le plaisir malsain de brochettes et de grillades. Quand vient l’été, les vacanciers contribuent à un surcroît de morts d’animaux pour satisfaire leur plaisir gustatif. Il est douloureux de concevoir que l’homme puisse profiter d’un moment de convivialité, en dévorant des êtres innocents, tués par millions chaque jour, dans des conditions atroces, égorgés, électrocutés, ou encore gazés… Tous ces barbecues d’été, sont comme autant de crématorium à ciel ouvert, où les animaux sont découpés, voire embrochés, et cuits à la braise sur un gril."