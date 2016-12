Sur l'une des photos visionnées, datée de quelques semaines avant sa naissance, sa mère apparaît en forme et sans aucune rondeur laissant penser à une grossesse en cours. Même si le déni restait une possibilité, la jeune femme a compris qu'il n'en était pas question ici.





Depuis cette découverte, Silvina n'a plus qu'une seule idée en tête: retrouver sa mère biologique. Sur un post publié sur Facebook, elle appelle ouvertement ses contacts à l'aider à mener à bien son enquête. " Je sais que ma mère biologique avait 16 ans quand elle a accouché et que le médecin qui a assisté à ma naissance était le docteur Ricardo Carminatti. J'aimerais la rencontrer, non pas pour la juger, mais pour savoir à qui je ressemble, savoir si j'ai des frères et sœurs... et apprendre la vérité tout simplement. Ai-je été vendue, abandonnée, etc. ?"





Espérons que son appel sera entendu et qu'il débouchera sur les tant désirées retrouvailles.