Piers Morgan, journaliste américain, aura appris à ses dépens qu'il ne fallait surtout pas s'attaquer à la saga sans en subir les conséquences. Si ce pro-Trump a tant suscité la colère des fans, c'est parce qu'il a déclaré sur HBO, dans l'émission Real Time with Bill Maher, être favorable au décret migratoire de Donald Trump. J.K. Rowling, outrée par ce qu'elle entendait, n'a pas hésité, comme d'autres stars, à tweeter ce qu'elle pensait de tout cela. "Piers Morgan, si vous aviez lu Harry Potter, vous sauriez qu'à force de lécher les bottes du méchant de l'école, on finit brûlé vif".







Seulement voilà, le principal intéressé s'est défendu en répondant qu'il ne lirait jamais ces bouquins qui n'étaient que des "idioties". Si le journaliste a aussitôt récolté les foudres d'une pléthore de fans, il a aussi été "trollé" par le plus inventif d'entre eux. Simon Key, libraire et fan du sorcier, s'est mis à tweeter ligne par ligne le début de Harry Potter à l'école des sorciers. Ceux qui sont sur Twitter savent que dès qu'un utilisateur est tagué dans une publication, il reçoit une notification. Inutile de préciser que Simon Key prend bien soin de mentionner à chaque fois Piers Morgan dans ses messages... et que ce dernier doit avoir des dizaines de notifications très embêtantes par jour.

Le journaliste ne lira sans doute pas tous les tweets (et donc ne lira pas le premier roman de J.K. Rowling) mais cette "vengeance" a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux.