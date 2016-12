Sean et David ont décidé de tester leur théorie selon laquelle ils pouvaient avoir accès gratuitement à certains lieux juste en ayant de l'audace et... en portant un gilet fluo.

"Pour rentrer sans payer, vous devez simplement prétendre être une personne importante, et les gens avec des gilets de sécurité sont des gens importants", expliquent les deux amis. "Quand vous voyez un mec avec un gilet jaune fluo enjamber une barrière ou passer tout droit devant un videur, vous supposez qu'il est là pour réparer quelque chose", poursuivent-ils sur Vice.

C'est en partant de cette idée qu'ils ont pu rentrer gratuitement au cinéma à Melbourne. "Vêtus de nos gilets fluo, Sean et moi sommes passés devant le gars du comptoir de l'entrée et sommes rentrés dans la première salle sur notre chemin. Un véritable jeu d'enfants."

Ils ont ensuite essayé quelque chose de plus ambitieux et se sont dirigés vers le zoo de la ville. "Lorsque le moment est venu, on était tétanisés. Finalement, on a fini par doubler la file tout naturellement. Sur le chemin, Sean a même lancé un « bonne journée » au vendeur de tickets. On n'arrivait pas à y croire."

Fiers de leurs succès, ils ont tenté de monter dans un bus mais ont échoué pour la première fois. Qu'à cela ne tienne, ils ont eu envie d'aller voir... un concert de Coldplay. "Pour être totalement honnête avec vous, rentrer dans le stade n'a pas été facile. On a dû se présenter à plusieurs entrées différentes et revenir plusieurs fois sur nos pas, mais on était relativement calmes par rapport à l'enjeu. À notre grande surprise, tout s'est plutôt bien passé. Au final, on a réussi à rentrer.

Une fois à l'intérieur, Sean a envoyé un message à un pote qu'il connaissait sur place pour lui dire de nous rejoindre. Il a évidemment trouvé notre idée de gilet complètement ridicule. Il nous a dit qu'il allait tenter de nous choper des pass provisoires. À ce moment-là, notre histoire s'éloigne un peu du simple gilet de sécurité mais on peut tout de même affirmer que sans lui, on n'aurait jamais pu voir Coldplay."

Au-delà de la "blague", cela pose de réelles questions de sécurité...