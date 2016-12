C'est une fresque assez incroyable qui a été créée par Niv Bavarsky, artiste de Los Angeles. Dans cette oeuvre, l'artiste américain revient sur 127 événements qui ont marqué, souvent de façon tragique, parfois de manière plus légère ou agréable, une année 2016 riche en émotions.

Sur son compte Instagram, l'artiste a accompagné son dessin , inspiré par "Garden of Earthly Delights" de Bosch, du commentaire suivant: "Donc... 2016. Cela a été une année intense. Personnellement, il s'agit de l'année la plus difficile de ma vie, rythmée par la situation politique et les décès qui sont intervenus cette année. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la même chose. Elle m'a également apporté de nombreux bons moments que j'apprécie désormais encore plus."

Si le coeur vous en dit, vous pouvez vous procurer cette oeuvre sur le site Beutler Ink pour la modique somme de 14$