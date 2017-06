"C'est clairement l'une des expériences les plus dingues de ma vie et pourtant j'en ai eu beaucoup", raconte Paul Ziolkowski sur Facebook. Parti pêcher avec des amis dans la baie de New York, le jeune homme a fait une rencontre plutôt inattendue.

Un bruit puissant, l'eau s'est mise à trembler... et une énorme baleine à bosse est sortie hors de l'eau, faisant tanguer le petit bateau. "Qui aurait cru que je verrais Moby Dick ici, juste à côté du Verrazano (le pont), sur mon petit 5,5 mètres? Cette baleine à bosse était en train de chasser des menhadens (poissons de la famille des harengs) jusqu'à sauter hors de l'eau et cogner la coque de mon bateau en balançant un menhaden dedans!", a-t-il ajouté.

Il ne s'agit pas d'une première dans la baie de New York. Depuis 5 ans, les baleines à bosse viennent ici en nombre. Ainsi, 152 d'entre elles ont pu y être aperçues l'an dernier.