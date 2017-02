De nombreuses réactions ont fleuri sur la Toile suite à l’élection de Donald Trump et aux propos choquants du nouveau président américain. Une vidéo satirique a d’ailleurs fait le buzz dans une émission aux Pays-Bas sur l’accueil réservé à Donald Trump au pays des tulipes.

C’est au tour de la Belgique d’être hospitalière avec Donald Trump dans une capsule parodique. Imitant la voix du milliardaire et arborant le langage familier de celui-ci, les auteurs de la vidéo manient l’humour noir à la perfection. Les réalisateurs accordent même au président américain que “Bruxelles est bien un trou à rats” et que “les Wallons sont considérés comme les Mexicains de la Belgique”. Ils présentent Abba, le groupe suédois, comme belge suite à leur tube à succès “Waterloo”. Pour aller plus loin, le plat pays serait connu grâce à Marc Dutroux et les auteurs soumettraient même l’idée de déguiser le Mannekken Pis en prostituée russe lors de la venue du Président américain.