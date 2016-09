Le père d'un coureur provoque un grave accident en pleine course cycliste (VIDEO)

Insolite

Voilà un fait divers qui ne passera pas inaperçu. Lors du Tour de la Réunion, le père d'un des coureurs participants à l'épreuve a provoqué un grave accident, rapporte le média local

Alors que Jonathan Boyer venait de faire une chute à quelques kilomètres de l'arrivée suite à un coude à coude musclé avec un autre coureur (chute dramatique pour un enfant se trouvant contre la barrière de sécurité et dont le doigt sera sectionné), son père est allé trouver l'organisation pour demander l'arrêt de la course.

Enervé par le refus des organisateurs, le père a mal réagi et a littéralement pété les plombs en plaçant des barrières Nadar couchées sur la route. Suite à cela, six coureurs n'ont pu éviter l'obstacle et se sont fracassés sur le sol. Un des cyclistes seraient plus gravement touchés.

La course a finalement été neutralisée.