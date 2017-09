La RTBF s'est penchée sur la question en se rendant au domicile d'une Schaerbeekoise domiciliée rue de la Cible. L'horloge de son réveil, de son four à micro-ondes et de sa cuisinière affichent 30 minutes de plus que la bonne heure depuis le début de la semaine. Et elle n'est pas la seule à avoir noté cette anomalie dans le voisinage. Étrange.





Contacté par nos confrères, le porte-parole de Sibelga, le gestionnaire du réseau électrique à Bruxelles, a tout d'abord fait part de sa perplexité avant de trouver la réponse à cette amusante énigme: l' effondrement partiel de la chaussée de Louvain survenue la semaine passée. Situées à proximité, les communes de Saint-Josse et Schaerbeek ont été indirectement impactées à cause de la mise en place d'un groupe électrogène servant à alimenter les riverains en électricité. Pour éviter de l'endommager, la fréquence habituelle de 50 Hertz a été augmentée. De ce fait, la minuterie des appareils électriques avance plus rapidement.